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王建煊／王老先生講故事之245：哦！多奇妙的改變

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
改變從心開始。 示意圖(ingimage)
改變從心開始。 示意圖(ingimage)

有首詩歌名字是「哦！多奇妙的改變」，第一段歌詞說：「耶穌在我裡面，作工在我外面，哦！多奇妙的改變！」詩歌在描寫耶穌基督進入人心以後所帶來的奇妙變化。其實這種奇妙的改變模式，在我們日常生活裡也都常存在。

孝心生出孝順

有個孩子服兵役，當憲兵，抓到一位偷渡的婦人，必須遣送出境。這位婦人淚流滿面的說：「我花了很多錢才得以坐漁船偷渡，目的是要到台灣打工賺錢，因為我有五個孩子，日子過不下去，請可憐我，放我走。」

這個年輕的憲兵，看到這位為人母的婦人，惻隱之心油然而生，想到自己的媽媽也有五個孩子，母親一輩子都活的很辛苦。他突然開竅似的，發願一定要孝順母親。放假回家時，一有空就幫忙做家事，為媽媽買新衣，經常帶媽媽去吃小館子，更重要的是對母親講話也比從前溫和多了。

媽媽有點受寵若驚，心中一直在喊：「哦！多奇妙的改變！」孩子自己也覺得：「哦！多奇妙的改變！」

為什麼有這樣的改變？因為孝心在我裡面，行動在我外面。因為心中有孝心，孝順的動作就會做在外面，結果所表現的，就是：「哦！多奇妙的改變！」

改變從心開始

有個歹徒與KTV店發生糾紛，對KTV店丟擲汽油彈洩憤，引起大火，燒死十幾位客人，大家都對歹徒都恨之入骨。警方現場模擬時，人人喊打，打死他也不足以洩心中的恨。其中有一對兄妹皆被燒死的母親，寬恕了這位歹徒，且到監獄去看歹徒，一方面表示饒恕之意，一方面勸其悔改信耶穌。

（本文與台灣醒報同步刊登）

這位失去一子一女的母親，原本也是憤怒悲傷難當的，為什麼會生出如此大的寬恕之心呢？因為「寬恕在我裡面，表現在我外面」，心中有了寬恕，就會有去監獄探望歹徒的動作。

據專家研究，百分之八十的人，都是在盛怒之下，做了錯誤的事，因為憤怒在我裡面，就會作工在我外面。所以善與惡的行為，其變動都是來自內心。

人生在行為上要想有奇妙的改變，都必先從「正心」做起。

王建煊

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