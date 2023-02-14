王建煊／王老先生講故事之244：被自己判了無期徒刑

有位太太的先生移情別戀，眼見別戀的對象也不怎樣，這位太太因此氣、怨、恨，憤怒不可終日。後來婚當然是離了，但是先生移情別戀這件事，她卻永遠不能忘懷，甚至對所有男人都產生排斥。許多想追求她的人，最後都不了了之。

忘記背後

這位太太的日子並不好過，因為她一直生活在丈夫移情別戀的痛苦中，被壓得幾乎喘不過氣來—她被自己判了無期徒刑。

跳脱的方法，也是唯一的方法，就是忘記背後，努力面前，迎向自己的未來。人生的旅途很長，如果一直背著一個大包袱，路怎麼跑得順、跑得快、跑得愉快呢？

忘記背後，努力面前，雖是眾人皆知的道理，但做來卻常常走樣，甚至在觀念上都還轉不過來。有個年輕寡婦，打扮得很漂亮，常常談笑風生，很快樂的樣子，於是惹起了一些流言。

不需要悲傷一輩子

後來這位寡婦說：「我死了丈夫當然很痛苦，但是你們喜歡看到我一直生活在喪夫的痛苦中嗎？我能忘記背後，努力面前，快快樂樂過我自己的日子，你們應該鼓勵才對，為甚麼要在背後說閒話呢？」

這位寡婦所言，充分顯示人們對忘記背後，努力面前的認知不夠，好像死了丈夫或遇到不幸，就應該悲傷一輩子的樣子。

美國有位大公司的董事長退休後，在自己公司當約雇的門房，就是在大門口的接待員，這件事被媒體視為新聞加以報導。因為一般人辦不到，辦不到的原因，是放不下以前是董事長的事實，董事長的經歷成為他當門房的包袱。

放不下身段

有些在政府當大官的人，後來參加公職選舉，常常放不下身段，無法走入群眾去拉票。放不下身段的原因，是因為他背了一個從前是大官的包袱，他還活在當大官可以發號施令的日子裡。

很多的事做起來有困難，很多痛苦要忘記不容易，但是解決的方法，還是那句話，忘記背後，努力面前。

（本文與台灣醒報同步刊登）