快訊

確診「0+N」不遠了？ 王必勝曝「推行好時機」

王建煊／王老先生講故事之243：上帝的生命冊

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
我想貝多芬的心中一定也在呐喊：「我好不甘心！」 示意圖(ingimage)
我想貝多芬的心中一定也在呐喊：「我好不甘心！」 示意圖(ingimage)

有位縣長英年早逝，終前他說：「我好不甘心！」這位先生在群雄並起的選舉裡，當選縣長是相當不容易的，正值可以好好為縣民做點事，政治前途正興旺時，得了不治的肝病。他說：「我好不甘心！」，這換了我們，恐怕也會有相同的感慨，大家不免要為這位縣長灑下同情的眼淚。

天有不測風雲

有位苦命的媽媽，一輩子辛苦，好不容易熬到現在，五個孩子， 最小的也要大學畢業了，丈夫的生意亦小有規模，最近又換了一個大一點的房子，還買了部車。就在苦盡甘來之時，發現自己得了乳癌，且是末期的，她也在呼喊：「老天爺呀，為甚麼要這樣待我呢？我好不甘心！」

大音樂家貝多芬二十幾歲時就已名震樂壇，他在寫信給朋友時說：「我現在寫的曲子，總有六、七家出版商搶著要出版。」貝多芬又說：「我現在幾乎都不需要跟他們談價錢，只要我開價，他們就接受。因此你可以知道我現在的境遇是多麼的愉快。」

好不甘心！

但是好景不常，這位大音樂家在二十六歲前後，發現聽力衰退，醫生說無藥可救，有一天會變成聾子。貝多芬感到無限的悲傷，但又沒有辦法。他的朋友告訴他：「你現在只有聽天由命。」貝多芬難過的說：「聽天由命是多麼悲慘的辦法。」但貝多芬接著又說：「這大概也就是我目前唯一的辦法了。」

我想貝多芬的心中一定也在呐喊：「我好不甘心！」

人為甚麼會有生老病死及各種意外，各種「我好不甘心」或「死不瞑目」的事情出現？這實在不是我們人所能搞懂的，這是造物主的奧妙。

隱藏了生命之冊

莎士比亞說：「上蒼十分仁慈，為我們隱藏了生命之冊。」如果上蒼不仁慈，生下來時就讓我們知道何年何月，我們會在何種情兄下離開世界，我想那將是十分痛苦的事。人生在世總有一天會被擺平的，何時擺平，造物主必有神的美意，大家就平心靜氣的接受吧，「好不甘心」又能怎樣呢？

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

延伸閱讀

王建煊／王老先生講故事之242：冬天比較冷是正常的

王建煊／王老先生講故事之241：別為小事抓狂

王建煊／王老先生講故事之240：轉個念頭 快樂上手

王建煊／王老先生講故事之238：想像出來的痛苦

相關新聞

王建煊／王老先生講故事之243：上帝的生命冊

有位縣長英年早逝，終前他說：「我好不甘心！」這位先生在群雄並起的選舉裡，當選縣長是相當不容易的，正值可以好好為縣民做點事，政治前途正興旺時，得了不治的肝病。他說：「我好不甘心！」，這換了我們，恐怕也會有相同的感慨，大家不免要為這位縣長灑下同情的眼淚。

王建煊／王老先生講故事之242：冬天比較冷是正常的

美國布希總統不當總統後，他說：「最近我發現與我一起打球的同僚，球技都大有進步。」很多大官卸任後也會發現，從前他發表的意見，別人多所稱讚，奉為英明；現在對他的言談則多有不同意見，他的智慧突然降低了。

葉銀華／淘帝案之公司治理啟示

日前台北地檢署依證交法之特別背信、內線交易等罪起訴淘帝公司董事長、財務總監、總稽核及前財務長四人。淘帝是經營大陸童裝市場...

王健壯／公民權利必須在疫後回復原狀

被百年大疫荼毒三年多的這個世界，正逐漸回復正常，但被政府防疫措施侵犯的那些公民權利，何時也能回復原狀？

​​方祖涵／新興世界的奇蹟？

經過杜拜噴泉，竟然下起一場大雨。後來才知道，原來阿拉伯沙漠冬季還是會下雨。

盛治仁／疫後缺工 別讓業者獨自面對

內政部長林右昌臉書發文，認為民進黨敗選最重要的政經和社會因素，是許多企業和人民生活受到疫情影響，又看到某些企業大賺錢和發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦