王建煊／王老先生講故事之242：冬天比較冷是正常的

美國布希總統不當總統後，他說：「最近我發現與我一起打球的同僚，球技都大有進步。」很多大官卸任後也會發現，從前他發表的意見，別人多所稱讚，奉為英明；現在對他的言談則多有不同意見，他的智慧突然降低了。

慨嘆世態炎涼

其實這些都是官場上常見的事。所謂在朝時，車水馬龍，戶限為穿 ; 下台時門可羅雀，一片凄涼。這都是很正常的現象，就如同冬天下雪，天氣比較冷是一樣的道理，不值得大驚小怪；如果冬天不冷反倒奇怪了。有些人大驚小怪，慨嘆世態炎涼，只是往自己頭上加炭火，自尋煩惱而已。

南宋時有名將岳飛，也有奸臣秦檜。當時有一名叫曹詠的，官拜侍郎，因與秦檜有姻親關係得以顯赫，其妻兄厲德新甚為不齒。曹詠懷恨而將其貶官。厲被貶官時派人送信給曹詠，內寫「樹倒猢猻散賦」一篇 (這是著名的成語「樹倒猢猻散」的由來)。樹倒了，依附在樹上的猴子當然都散了，各找棲身樹去了。這是正常的，否則要這些猢猻到哪裡去呢？

樹倒猢猻散

可是有些人偏偏在自己這棵樹倒下，猢猻散的時候，感慨萬千的說，從前對他奉承有加的猢猻怎麼都跑了呢？其實這不能怪猢猻，要怪的反而是自己不識時務。

樹倒猢猻不散的例子當然也有，但總是少數。九二一大地震時，有人房子被震倒，主人被壓死，但家裡養的狗卻不願離去，一直坐在倒塌房子的門口，不吃不喝，哀戚地守著主人的家。但是這種忠狗到哪裡找呢？

婚前熱，婚後冷

很多女孩子結婚後，大嘆先生不像從前那樣愛她了。從前先生總是百依百順的讚美她，隔沒幾天就送禮物或鮮花。可是現在這些都不見了，有時連多看她一眼都不願意的樣子。想著想著就感嘆不已，甚至與先生爭吵起來。

婚前熱，婚後冷，這是正常的，如果婚後還天天送花又送禮物，你家的鈔票受得了嗎？想通了，就不會自尋苦惱了。千萬要記得冬天比較寒冷是正常的，既是正常的，就不要大驚小怪。

（本文與台灣醒報同步刊登）