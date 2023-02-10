盛治仁／疫後缺工 別讓業者獨自面對

盛治仁 內政部長林右昌臉書發文，認為民進黨敗選最重要的政經和社會因素，是許多企業和人民生活受到疫情影響，又看到某些企業大賺錢和發放高額年終獎金等相對剝奪感，造成社會階層摩擦問題。「我們不能讓受災的中小企業主（特別是內需與服務產業）獨自面對問題與困境，我們要幫忙解決問題並創造希望」。身處疫情海嘯第一排的旅遊業從業人員，對這篇發文相當有感。

回顧近三年疫情，觀光旅遊業受創甚深，也最配合政府政策。我們是全球實施邊境管制時間最長國家之一，台北市五星級酒店疫情前客層，八十五％是外籍旅客，客人消失但租金和應發薪資未降，受到極大衝擊。配合防疫政策是應該的，就算辛苦大家也都努力支撐著。

由於我們在義大利也有飯店，更能直接感受到不同政策作法。義大利政府疫情期間，對於觀光旅遊業提供大量支持。例如對每位員工提供兩年基本工資約八成補貼，大量減輕業者壓力，也提高從業人員留在觀光業機率，降低疫後缺工問題。疫情期間房屋地價稅、垃圾稅、及地方商業稅都免徵，並提供商業租金六成補貼，還有政府背書的極低利貸款等措施。

相對來說，台灣補助主要來自薪資部分於二○二○和二一年大約提供每人三個月薪資四十％補助，每月上限兩萬元。我們理解國情不同，也不期待一樣的政策。但是比較失望的是，好不容易等到疫情緩解，卻又面臨缺工無法解決及政策卡關。只能自我設限訂門檻，不能接超出人力限制住房率。

現在缺工和過去有結構性差異。長期疫情下相關從業人員離開，許多也回不來了。另年輕人就業典範產生轉移，大量被吸引到例如外送業等感覺上相對自由排班行業，而不是需要固定時間甚至加班的工作。雖然薪資一直提升，但薪資並非造成缺工的單一因素。因此業者希望政府能夠適度開放外籍人士來台工作。

這就牽涉到老問題。主管單位制式反應是這樣恐怕會影響本國人就業機會。事實上，根據同業提供去年九月份一○四人力銀行資料顯示，餐飲服務和客房工作人員求職人數和職缺對應比分別是一：十二．三及一：十三．五，也就是說，平均求職者有超過十二個工作機會。

富比世雜誌最近報導指出一新趨勢，就是白領工作被大量裁員，而藍領工作則是缺工，這翻轉過去幾十年來狀況。還有一個面向，則是觀光旅遊業服務對象，包含來自各國旅客，如果服務人員也有來自不同文化背景，不是能提供更多元到位服務嗎？

開放外籍人士不是唯一解方，也不一定能解決觀光業缺工，還必須要全方位優化，包括薪資、福利、培訓、和工作成就感等面向。如擔心對本國勞工排擠，也可限量限時試辦，隨時調整。關鍵是心態。怕的是主管官員不了解或不在意業界真實面對的困難無動於衷，這就違背林部長「在疫情即將全面解封復甦的時刻，盡力集中資源大力幫忙，讓他們能夠趁機搭上經濟復甦列車，擺脫困境重新復業、振興起來，把疫情三年損失再賺回來」的期許。

（作者為雲品國際董事長）