王建煊／王老先生講故事之241：別為小事抓狂

我住在士林外雙溪，房子雖然很ㄆㄧㄝˋ，但是景觀很好。為了欣賞美景，我將多扇小窗改成一片大玻璃窗，一眼望去，舒坦多了。

玻璃窗上的鳥屎

但是大玻璃窗的壞處是清洗困難。最近鄰居養了一群鴿子，居然在我家大玻璃窗上拉了許多鳥屎，真是讓人洩氣，很想去找養鴿人家理論，甚至想如果有散彈槍，就打他一槍，打幾隻鳥下來。

但是後來忍忍也就算了，遠親不如近鄰，為一坨鳥屎，萬一跟鄰居吵起來，亦非為人之道。可是最近玻璃窗上的鳥屎慢慢地不見了，因為經過日曬，鳥屎粉末化，再加上雨水沖刷，鳥屎便被洗乾淨了。

不鑽牛角尖

世界上很多事，就跟玻璃窗上的鳥屎一樣，久之就會不見了，沒甚麼了不起。但人們常常會認為那是很了不得的事，結果就會為小事抓狂。台灣現在自殺死亡的人數，已進入十大死亡原因的排行榜。這些自殺的人當中，有很多都是因為小事抓狂所造成的。遇到芝麻小事就鑽牛角尖，鑽到最後就抓狂，不是殺人就是自殺。

有個女孩子，交往多年的男朋友居然移情別戀，跑了！這個女孩子又怨又氣，幾乎要活不下去。我告訴她：「這種三心二意不負責任的男朋友，現在跑了對妳是福不是禍，你幹嘛這麼要死要活的呢？如果結婚以後，他再移情別戀，那你不是慘了？」她聽了以後，就開朗起來，現在又找到條件更好的男朋友了。

沒有什麼事可抓狂

勿為小事抓狂，那麼遇到大事應該可以抓狂了？是啊，不過世界上並沒有甚麼大事。我們家裡大事我管，小事太太管。甚麼是大事呢？像登陸月球啦，千禧蟲作怪啦是大事，其他都是小事。所以到目前為止，我家的事都是由太太在管，因為家中從來沒有發生過大事。

（本文與台灣醒報同步刊登）