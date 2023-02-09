王建煊／王老先生講故事之240：轉個念頭 快樂上手

從前我唸的省立台北商職，就是現在的台北商業大學，位於台北市濟南路。有位同學家住台北縣板橋，每天搭火車上學，火車有時誤點，或自己出門晚了，常在遲到邊緣才趕到學校，所以他經常由台北火車站，用跑的趕到學校，時間愈緊迫，他跑得愈快，也因此練了一身長跑的能耐。

得到賽跑冠軍

在全校運動會，他參加最受注目的一千五百公尺比賽。練習時，別人為他計時，不敢相信他會跑得那麼快，以為計時錯誤。在正式比賽時，他果然拿了第一名。一千五百公尺比賽完後，與賽者都已累得透不過氣來，他反而接著參加下一項四百公尺比賽，又拿了冠軍。試想如果他住在台北市，如果住在學校附近，有多方便？如果火車不誤點，他就可慢慢的走到學校，也不必這麼辛苦，更不必用跑的上學了。當然，他也不會得到賽跑冠軍。

許多如意的事、方便的事，當時舒服，但並不能帶給人磨鍊。相反地，許多從前不以為然，或再三訴苦的事，卻給自己許多歷鍊，使自己茁壯成長，成就更大的事。

萬事互相效力

聖經上說，萬事互相效力。事情沒有絕對壞或絕對好的。是否能對你造成正面意義，要看你怎麼想，怎麼運用了。

有個年輕人單戀一個女孩，女孩成績很好，是第一女中的高材生，後又考取台大。他怕女孩嫌他成績不好，所以就拚命上進，最後拿到博士學位。為了追求這位女孩，他寫了無數的情書，但人家始終 不理他，最後女孩出嫁了，但新郎不是他。

追求女孩自己變好

可是他並不難過，他說，若不是有這次單相思的戀愛，他可能大學畢業都沒有，因為追求她的緣故，他不但大學畢業，而且拿到了碩士、博士，這些都要感謝這位女孩。他現在寫的字很工整，文章也寫得不錯，都拜寫了幾百封情書的磨練。

失戀是一種痛苦，但痛苦的事也有它可愛的一面。至於你能不能發現它可愛的一面，以及你懂不懂得去欣賞那可愛的一面，那就全都操諸你自己的手裡了。

（本文與台灣醒報同步刊登）