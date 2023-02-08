王建煊／王老先生講故事之239：名人的智慧與幽默

一九一四年十二月的某個夜晚，愛迪生位在美國紐澤西州的實驗工廠失火，不僅損失二百萬美金的實驗設備，愛迪生一生豐富的實驗紀錄亦付之一炬。

面對著熊熊烈火，愛迪生對他的兒子說：「快去請你的母親來，以後恐怕再也看不到這種壯觀的場面了。」

燒光以往的錯誤

火熄了以後，愛迪生環視為火舌吞噬的一切，他說：「失火也有很大的好處，可以燒光以往的錯誤，感謝上帝，讓我們可以重新來過。」

愛迪生的豁達與幽默，由此可見。事情已經發生了，憤怒、責難、懊惱都只有徒增痛苦，幽默的面對自己、他人甚或是處理善後，才是積極樂觀的人生態度。

幽默又有智慧

義大利名作曲家羅西尼 (Gioachino A. Rossini) 七十歲生日時，友人集資二萬法郎，要為他塑造一座紀念銅像。羅西尼說：「不必了，把這筆錢給我，我自己站在那裡就好了。」羅西尼幽默且有智慧的婉拒了一項不必要的浪費。

英國名將威靈頓在滑鐵盧打敗拿破崙後，在家鄉買了塊地，市價一千一百英鎊，但家人去買時卻僅以八百英鎊成交。威靈頓幽默的對負責買地的家人說：「你把我的名譽賣了三百鎊，趕快拿去還給人家。」威靈頓輕描淡寫地糾正了一項貪小便宜的錯誤。

柯立芝效應

美國柯立芝總統有次偕同夫人去某個國家訪問，夫人參觀農場時，看到一隻公雞精力充沛的在追逐母雞，夫人問農場主人：「你們農場的公雞天天都是這樣精力旺盛的追逐母雞嗎？」農場主人說：「是的。」夫人便說：「請你把這件事情

據實報告給總統，農場主人報告給總統後，柯立芝總統問：「你們農場的公雞每天都是追逐同一隻母雞嗎？」農場主人說：「不是，是追逐很多隻母雞。」總統便說：「請你把 這件事情轉告夫人好嗎？」

這個故事後來被稱為「柯立芝效應」。故事中，總統及夫人的對答都極幽默且富意義。

樂觀與信心

雙眼失明的立委鄭龍水先生，在質詢部長的時候說：「部長請你不要睜眼說瞎話，我可是瞎眼說真話的唷！」幽默風趣的問話，點出了對部長有欠誠懇的不滿。

二十七歲，身高只有六十七點五公分的林煜智，在接受記者訪問時，幽默的說：「我很偉大，因為每個人見到我時，都要低頭向我鞠躬。」他以調侃的方式，說出了自己的樂觀與信心，這種豁達心境，幫助了自己，也照亮了別人。

（本文與台灣醒報同步刊登）