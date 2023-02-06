王建煊／王老先生講故事之238：想像出來的痛苦

多數的人，談到死亡，都有一種無奈的恐懼與不安。其實死亡只是躺下了，一種不動不知的狀況而已，為世上的所有苦難劃下了句點。

這種狀況其實是很舒適的。對這種舒適的狀態，大家為甚麼恐懼不安呢？

永久的躺下來

有時我們爬山健行，或是公務、家事，疲累一天，這時最美的事是洗個澡，躺下來睡一下。所以「躺下來」是我們所希望的。躺下來如果只是睜著眼睛躺，就不那麼舒服，如果能闔上眼睛，無知覺的睡下，那才是美好。所以躺下了，不動不知的狀況其實是很舒適的。

但是「死亡」這種不動不知躺下來的狀況，因為是永久的，不像睡覺是暫時的，所以大家害怕。由於死亡是永久的躺下，大家想到會放棄一切，再也看不到親人及這個花花世界，就感到不安。想到死亡的去處不是被埋掉就是被燒掉，自然更加恐懼。

痛苦多是想像出來的

我在這裡想要討論的不是各種死亡問題，我要表達的是，死亡真正發生時，非但不痛苦，而且美好。它的痛苦主要是事前的想像。就如同學生時代，排隊打預防針，針打下去時，只是小小的刺一下，談不上甚麼痛，但是想像會很痛，就會令人恐懼不安；尤其是就要輪到自己，針即將打下去的一剎那，有時真想溜掉，不打算了！

現在銀髮族人口快速增加，大家很怕得到老人痴呆症。有人說如果他得到老人痴呆症，他寧願死了算了；植物人的狀況亦同。其實得了老人痴呆症，或者成了植物人時並不痛苦，因為他們已進入另外一個境界，真正痛苦的是在旁照顧他們的家屬，以及看到他們那種狀況，而擔心害怕自己成為老人痴呆症或植物人的人。

人生有很多痛苦是現實的，有些痛苦完全是事前的想像，但是多想像痛苦的苦楚，並不下於現實的痛苦，要想解套並不容易。

對這個問題我想了許久，唯一解決之道，便是有堅強的信仰，讓上帝保護你的一生。

（本文與台灣醒報同步刊登）