王建煊／王老先生講故事之237：香蕉皮撿不撿？

有個人在等公車時，看到路上有香蕉皮，怕別人踩到會滑跤，就撿起來丟到垃圾箱裡，回來時公車已開走，只好等下班車。

撿香蕉皮撿回一命

不到一會兒，他在半路發現有警車、救護車及大隊人馬在救難，原來剛才他未趕上的那班車，出了車禍跌落山溝，很多人受傷。他很慶幸自己是因為撿香蕉皮，未趕上那班死亡列車。後來有一天，另外一位乘客也是因為撿香蕉皮而未趕上車，但所搭的那班車，卻因司機失誤而掉落山溝，他因此躲過一劫。

各朋友，將來看到香蕉皮，你們撿還是不撿呢？

拋錨延誤班機

有位先生搭計程車去國際機場，路上車子拋錨，修了半天才好，趕到機場，飛機已飛了。他很生氣地改搭下午班機，在上飛機前，電視新聞報導上午他未趕上的那班機失事了，機上二百二十七人全部罹難。

他一時愣在那裡，那個拋錨的計程車司機成了他的救命恩人。當然因為車子拋錨延誤班機，而搭上死亡班機的也是大有人在的。

各位朋友，將來搭車去機場，你希望車子拋錨或是不拋錨呢？這兩個例子告訴我們，人生很多事的禍與福，常不是我們人能掌握的，世事常是禍中有福，福中有禍。

因此很多事就不必過分強求，強求達到的事，可能剛好是另外一件事的禍源。相反地，看似不好的事，也不要氣餒，跟隨它的可能會是一件喜事亦未可定。

（本文與台灣醒報同步刊登）