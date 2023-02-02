王建煊／王老先生講故事之236：時時感恩 常存快樂

有位美軍，越戰時斷了一條腿，戰後在一家小店當店員，每天拄著拐杖工作，十分愉快的樣子。老闆問他：「我四肢健康，錢也比你多，可是我並不快樂，你斷了一條腿，收入也不多，你為甚麼很快樂呢？」

羨慕還有一條腿

這位斷腿的退伍軍人說：「因為我常常看到我有的，你卻常常看到你沒有的。我看到我有很多東西，所以快樂，你看到你沒有很多東西，所以你不快樂。我雖然比你少一條腿，但是比那些沒有腿的人，我比他們多一條腿。

這位斷腿的退伍軍人又說：「老闆你知不知道，有次一位在越戰中斷了兩條腿的同僚對我說：『我好羨慕你還有一條腿，如果我也能像你一樣，還能剩下一條腿，我的行動就方便多了。』我雖然只有一條腿，在某些人看來是不幸，但我這個不幸的人，怎麼會想到自己還是别人羡慕的對象呢？」

這位不太快樂的老闆，聽了這番道理後，從此就快樂起來了。人有時很奇怪，常常身在福中不知福，對我們擁有的，視若無睹，對於自己沒有的，卻時時唸個沒完，越唸越難過，所以雖然家財萬貫，仍然不快樂。

感恩使人富足

很多人擁有許多，是別人羡慕的對象，但他卻一點也不感恩，認為那是他努力的結果。其實我們如果沒有神的保守，能否平安的存在都沒有把握。因此對於我們擁有的一切，都要時存感恩的心，一個時時存感恩之心的人，會是永遠快樂的。

我們每個人都應該仔細地思量並計算一下，算一算你究竟擁有一些甚麼，而這些東西是別人所沒有的。你是不是只看到孩子沒考取大學，卻沒有看見孩子的順服乖巧；你是不是只看到別人太太的青春貌美，卻沒有看到自己太太的勤儉持家呢？仔細算過以後，你會發現你是一個很富足的人，理應快樂起來。

（本文與台灣醒報同步刊登）