王建煊／王老先生講故事之235：生死一念之間

遠處山上有位老人，非常有智慧，幾乎甚麼問題都難不倒他。有一天兩個小孩子商議，要去試試這位智慧老人。他們手裡握了一隻小毛蟲，問老先生說：「你知道我手裡的毛蟲是活的還是死的？」如果老人說是活的，他們就使點力氣，捏死毛蟲；反之，他們就不去捏牠。

思想一念間

智慧的老人說：「你手裡毛蟲的生與死，全在你一念之間。你要牠活就活，要牠死就死。」

一個人在遭遇到生死攸關的事情時，要做烈士或狗熊，全在自己一念之間；一個人是清官或污吏，也是一念之間。許許多多的事，結局雖然截然不同，但差異常常都在一念之間。

有位婦人，丈夫移情別戀，孩子也不爭氣，不但成績差而且在外為非作歹，婦人想來想去，決定投河自盡算了。到了橋上，左思右想，認為這不是辦法，又回去了。另外一位婦人則是跳下河去，但想想不甘心就這樣死去，趕緊大呼救命，又被人救起來了。一念之間要去死，一念之間又回頭活了。

跪著為父親禱告

有個作丈夫的，整天在外鬼混、酗酒，回家不但打老婆罵孩子，而且會帶些不三不四的人到家裡來過夜，喧嘩吵鬧不休。有天深夜回家，看到小女兒在半掩房門的房裡，跪著禱告，求主看顧她的爸爸，也求主讓她成為一個乖巧的孩子，讓爸爸喜歡回家。

這個父親聽了深受感動，想想自己是個甚麼東西！一切所為，沒有一樣對得起妻兒。他進了女兒的房間，抱起女兒，淚流滿面的說：「爸爸對不起妳，也對不起妳媽。」

自此以後，這位令人厭惡的父親，一切都改變了，成為一位模範父親。善與惡，其實只在一念之間。

一位吸毒犯，怎麼戒，都戒不掉毒癮，為了要有錢買毒品，他可以偷、搶，甚至打傷老母親，任何傷天害理的事，他都做過。有次無意中拿到一張福音傳單，上面說福音可以戒毒，他決定試試，最後不但戒了毒，還進了神學院，成了牧師。牧師與吸毒犯相距何其遙遠，但卻也近在咫尺，一念之間罷了。

（本文與台灣醒報同步刊登）