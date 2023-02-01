快訊

交接完立刻入院！蘇貞昌卸任當天動手術 蔡總統上午探視

緬甸政變兩週年：專訪仍在仰光勇敢報導的新聞記者

普發現金6000元何時能領？柯建銘：推估最快4月第二周

王建煊／王老先生講故事之235：生死一念之間

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
善與惡，其實只在一念之間。 示意圖(ingimage)
善與惡，其實只在一念之間。 示意圖(ingimage)

遠處山上有位老人，非常有智慧，幾乎甚麼問題都難不倒他。有一天兩個小孩子商議，要去試試這位智慧老人。他們手裡握了一隻小毛蟲，問老先生說：「你知道我手裡的毛蟲是活的還是死的？」如果老人說是活的，他們就使點力氣，捏死毛蟲；反之，他們就不去捏牠。

思想一念間

智慧的老人說：「你手裡毛蟲的生與死，全在你一念之間。你要牠活就活，要牠死就死。」

一個人在遭遇到生死攸關的事情時，要做烈士或狗熊，全在自己一念之間；一個人是清官或污吏，也是一念之間。許許多多的事，結局雖然截然不同，但差異常常都在一念之間。

有位婦人，丈夫移情別戀，孩子也不爭氣，不但成績差而且在外為非作歹，婦人想來想去，決定投河自盡算了。到了橋上，左思右想，認為這不是辦法，又回去了。另外一位婦人則是跳下河去，但想想不甘心就這樣死去，趕緊大呼救命，又被人救起來了。一念之間要去死，一念之間又回頭活了。

跪著為父親禱告

有個作丈夫的，整天在外鬼混、酗酒，回家不但打老婆罵孩子，而且會帶些不三不四的人到家裡來過夜，喧嘩吵鬧不休。有天深夜回家，看到小女兒在半掩房門的房裡，跪著禱告，求主看顧她的爸爸，也求主讓她成為一個乖巧的孩子，讓爸爸喜歡回家。

這個父親聽了深受感動，想想自己是個甚麼東西！一切所為，沒有一樣對得起妻兒。他進了女兒的房間，抱起女兒，淚流滿面的說：「爸爸對不起妳，也對不起妳媽。」

自此以後，這位令人厭惡的父親，一切都改變了，成為一位模範父親。善與惡，其實只在一念之間。

一位吸毒犯，怎麼戒，都戒不掉毒癮，為了要有錢買毒品，他可以偷、搶，甚至打傷老母親，任何傷天害理的事，他都做過。有次無意中拿到一張福音傳單，上面說福音可以戒毒，他決定試試，最後不但戒了毒，還進了神學院，成了牧師。牧師與吸毒犯相距何其遙遠，但卻也近在咫尺，一念之間罷了。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

延伸閱讀

王建煊／王老先生講故事之234：往好處想會愉快些

王建煊／王老先生講故事之231：是我嗎？

王建煊／王老先生講故事之230：未為遲也

王建煊／王老先生講故事之229：「兒呀！連你也.....」

相關新聞

王建煊／王老先生講故事之235：生死一念之間

遠處山上有位老人，非常有智慧，幾乎甚麼問題都難不倒他。有一天兩個小孩子商議，要去試試這位智慧老人。他們手裡握了一隻小毛蟲，問老先生說：「你知道我手裡的毛蟲是活的還是死的？」如果老人說是活的，他們就使點力氣，捏死毛蟲；反之，他們就不去捏牠。

蘇益仁／中國新冠疫情的危機已經解除

全球公衛專家在觀察的新冠肺炎疫情在中國的最後一塊拼圖，隨著農曆春節的過去以及中國在二○二二年十二月及今年一月的疫情演變，...

王建煊／王老先生講故事之234：往好處想會愉快些

大發明家愛迪生十四歲的時候，在火車上的一個小房間，偷偷地做化學試驗，不小心一瓶藥水因火車震盪掉下來，引發火災。列車長氣得要命，狠狠地打了愛迪生一耳光，從此愛迪生的耳膜被震破，成為聾子。

朱宗慶／鼓動・薪傳

《薪傳》對我來說，是一齣有著極深情感的舞碼！它，開啟了我和舞蹈界的合作；它，舞動人心、擊入人心，撼動無數人的心靈。

王建煊／王老先生講故事之233：五餅二魚是哪裡來的？

耶穌在加利利海附近的野地，傳講天國道理，跟隨的人非常多，他們除了聽耶穌講道外，更重要的是希望耶穌能為他們治病，因為那時耶穌已行很多醫病奇蹟。

王建煊／王老先生講故事之232：慈善的龐德

費尼（Charles Chuck Feeney）是世界級的大慈善家，愛心處處，他是誰呢？我們到機場免不了會去免稅商店逛一逛，費尼就是機場免稅商店的創辦人。他捐資成立大西洋慈善基金會，但這個慈善基金會已於2020年9月14日宣布結束營業，因他已年屆90 ，錢都捐光了。一度他的家產只剩下100萬美元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。