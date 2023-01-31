王建煊／王老先生講故事之234：往好處想會愉快些

大發明家愛迪生十四歲的時候，在火車上的一個小房間，偷偷地做化學試驗，不小心一瓶藥水因火車震盪掉下來，引發火災。列車長氣得要命，狠狠地打了愛迪生一耳光，從此愛迪生的耳膜被震破，成為聾子。

聾子的好處

愛迪生後來發明無數，獲有專利權的就1328種，其他未去申請專利權的發明還有2千多種。愛迪生對自己是聾子並不介意，因為聾也有聾的好處。愛迪生曾說：「聾子很好，聽不見別人的閒話，少生氣；聽不見別人的美言，不會驕傲。」不生氣、不驕傲是做人甚難擁有的美德，愛迪生卻往好處想，認為自己因為耳聾，反而比較容易獲得這兩項美德。

立法委員鄭龍水雙眼失明，人稱盲劍客，他在競選時說：「盲人很好，我們選舉時不用看別人的臉色。停電時你們看不見，我們沒影響。」

盲者看不見臉色

任何事都有正面及負面效果，多強調正面的，你會減少痛苦，增加快樂。如果你看到的盡是負面的，即使是好事都會被你弄得沉悶痛苦。

有位牧師家裡遭小偷，照一般人的想法，一定會抱怨，悶悶不樂，大罵治安太壞。可是這位牧師反而禱告，向上帝獻上感謝。牧師說，他妹妹不久前出國，將一些重要的東西寄放在他家，剛好前兩天妹妹回來將東西拿走了，否則妹妹的寶物如果被偷怎麼辦？其次，牧師娘平常都很淺眠，但是小偷來的那晚，她居然未醒，睡得很熟。如果牧師娘驚醒了，小偷可能由偷成搶，說不定會有刀光之難。

塞翁失馬

東西被偷，損失財物，這是負面。但是在被偷的當中，也有所謂不幸中之大幸的事，想想這些正面的事，心情就好過甚多。

我和太太結婚三十多年，沒有孩子，當然有些遺憾。但是沒有孩子就沒有好處嗎？我想不但有，而且還好處多多哩！經常想想沒孩子的好處，再看看別人有孩子的痛苦，沒有孩子的遺憾早就不見了。

另外，很多負面的事，常常不是人的能力可改變的，既然難以改變，就坦然接受，並且多往好處想，就愉快多了。

（本文與台灣醒報同步刊登）