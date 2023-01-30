王建煊／王老先生講故事之233：五餅二魚是哪裡來的？

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聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
這就是現在眾人皆耳熟能詳的「五餅二魚」神蹟。 示意圖(ingimage)
這就是現在眾人皆耳熟能詳的「五餅二魚」神蹟。 示意圖(ingimage)

耶穌在加利利海附近的野地，傳講天國道理，跟隨的人非常多，他們除了聽耶穌講道外，更重要的是希望耶穌能為他們治病，因為那時耶穌已行很多醫病奇蹟。

小孩獻上五餅二魚

天將晚的時候，門徒前來對耶穌說，天色已暗，讓眾人散開去村子裡買些吃的。但耶穌卻說：不用他們去，你們給他們吃吧。門徒說這怎麼可能，我們這裡只有一個孩童，帶有五個餅、兩條魚，願意獻出來，只是分給這許多人，還算什麼呢？

耶穌說：拿過來給我。吩咐眾人坐在草地上，耶穌拿著這五個餅，兩條魚祝禱，將餅及魚分給眾人。結果每個人都吃飽了，把剩下的零碎收拾起來，裝滿了12個籃子。吃的人除了婦女孩子外，約有五千人，所以實際上吃的人，恐有一萬人。這就是現在眾人皆耳熟能詳的「五餅二魚」神蹟。

這個神蹟的起源是五個餅二條魚，這五個餅二條魚又是怎麼來的呢？是一個小孩子帶在身上的食物，願意拿出來。餅是當時窮人家吃的大麥餅，兩條魚只是魚乾或醃魚，吃餅的調味品。當時追隨耶穌聽道的人，身上帶有餐用食物的，並非只有這個孩童。但肯得獻出來的，只有這個小孩。

小孩獻的五餅二魚微不足道，但放在神的手裡，就能使五千或一萬人吃飽且有餘。所以每個人在獻愛心時，只要心意誠，就會蒙神喜悅，成就大事。

從小而大

我和妻子蘇老師及朋友，創辦了六個慈善基金會，在台灣有三個，另外三個，分別在美國、大陸及緬甸。創辦時，都看似渺小，不成氣候。但現在大多有模有樣，幫助了成千上萬的人。將來一定還會更有模有樣，成為世人心中的祝福。

就以我們創辦不久的「天使居長照財團法人」，目的是要照顧，年屆晚年要死死不掉，要活活不下去的長者。這些長者常常病痛纏身，多活一天，生命的尊嚴就更難堪一天。這樣的苦難老人，有幾十萬人，說不定有一天我們自己也會成為這樣的老人。

所以我們勇敢地提出要本著耶穌基督的大愛，創辦天使居。天使居就是老人院，但老人院負面色彩太強，所以我們稱天使居。要讓住在裡面的長者，快樂像天使。大家說哪有這麼容易，講的都是外行話。但是沒有關係，我們是身上只有五個餅兩條小魚的孩子，但會蒙神喜悅，能讓五千人至一萬人吃飽，還有餘。

愛心群聚，事必可成

天使居2022年底就將完工使用，我們感受到許多蒙神帶領的喜悅。一位80多歲的老婦人，捐給我們3億8千萬元，天使居動工了；家具公司老闆承諾天使居的各項家具，他們全捐；紙尿褲業者承諾長者使用的紙尿褲全捐；高科技公司捐贈四百多萬元的先進技術及設備，確保長者心安居住；更難能可貴的是，在新冠肺炎肆虐情況下，各處高薪搶工人。我們的營造商嚴重虧損，但並未提出虧損補償要求。處處種種在在顯示，愛心群聚，事必可成。

天使居長照財團法人現在只是個窮小孩，我們只有五個餅兩條小魚，但神必成就大事，大家可拭目以待！

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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