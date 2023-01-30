王建煊／王老先生講故事之232：慈善的龐德

費尼（Charles Chuck Feeney）是世界級的大慈善家，愛心處處，他是誰呢？我們到機場免不了會去免稅商店逛一逛，費尼就是機場免稅商店的創辦人。他捐資成立大西洋慈善基金會，但這個慈善基金會已於2020年9月14日宣布結束營業，因他已年屆90 ，錢都捐光了。一度他的家產只剩下100萬美元。

生前捐贈最快樂

費尼堅信，生前捐贈比死後捐贈，有趣多了，快樂多了。你會親身見到捐贈的效益，受贈者的喜樂，你會因此更喜樂多多。因為這與死後捐贈，效益及感受都大不相同。費尼的金錢觀也與大富翁截然不同。他自奉甚檢，沒有豪宅，居所與大學生宿舍一樣，沒有私人飛機，開中古車或搭公車，乘機皆坐經濟艙，他還說搭公車有益健康。說買15美元的便宜手錶一樣精準好用，為何要去戴昂貴的勞力士金錶呢？他生活的享受觀，令人稱異又稱羨。

費尼的慈善工作另一大特點，是真正做到為善不欲人知，絕大多數受贈人，雖收到巨額捐贈，卻不知捐贈者是誰。後來媒體形容他是慈善界的「詹姆士龐德」。

行善不怕人知

費尼的慈善做法及觀念，處處受人景仰。但是不是要學慈善界的「詹姆士龐德」為善都不欲人知，則有待討論餘地。例如：政府為表揚好人好事，對行慈善之人，盛大典禮頒獎，媒體競相報導， 十分光彩。其目的，在鼓勵大家努力善舉，效果有時也是很不錯的。尤其在社會苦難人很多，急需幫助，而善行又不普遍時。大善人如站出來，當會有很多不錯的影響。

有些事，我們也不宜常以小人之心度君子之腹。而行善之人，也不宜太在乎別人的小人之心，勇敢的告訴別人自己做了多少善事，勇敢的去接受表揚，表揚狀都高高掛起來。

管他是不是沽名釣譽，不偷不搶，錢拿出來了，窮苦人得到幫助了，善莫大焉！有個富商，大家都知道他很有錢，很小氣。有次水災捐了300萬元，卻被罵死了，說他是小氣鬼在沽名釣譽。但是他如果ㄧ毛不捐呢？有錢人在八七水災時都捐了錢嗎？我也曾經碰到很多，一天到晚罵人小氣或沽名釣譽的人，從來沒捐過錢，做過好事，這又怎麼說呢？大家都來沽名釣譽一下吧！

同來沽名釣譽

我和妻子蘇老師及朋友成立了六個慈善基金會，做了不少公益的事，但絕無ㄧ絲沽名釣譽的心態。因為參與愛心工作，經常喜樂滿滿，那種喜樂與一般升官發財，彩劵中獎的喜樂是不一樣的。幫助苦難人的喜樂，是很深層的，想著想著，你就發誓一定要努力，再做更多。

愛中的喜樂，品味是高的，馬丁路德曾說：「人生最大的快樂就是使別人快樂。」真愛是不求回報的，因爲愛本身就是最好的回報。有愛的地方就是天堂。

（本文與台灣醒報同步刊登）