王建煊／王老先生講故事之231：是我嗎？

耶穌在被羅馬士兵逮捕的前夜，與十二門徒共進晚餐時說：「我實在告訴你們，你們中間有一個人要賣我了。」說完了後，門徒甚為憂愁，一個一個都問耶穌：「是我嗎？」連要賣耶穌的猶大也問耶穌：「是我嗎？」

最後的晚餐

這幕情景曾被西方文藝復興時代名畫家達文西(Leonardo da Vinci) 當題材，在米蘭城聖瑪利亞修道院 (St. Maria Delta Grazie)的牆壁上，作了一幅不朽名畫，名為「最後的晚餐」。

「是我嗎？」有位母親，罹患胃潰瘍，人變得極為消瘦。父親對孩子說：「母親之所以罹患胃潰瘍，都是因為了你們。」孩子們個個帶著疑惑的眼神問母親：「是我嗎？」意思是，怎麼會是我呢？

是我嗎？

為了讓孩子衣食無缺，母親成了職業婦女。為了家務，母親過度操勞。為了孩子的功課及叛逆，母親經常生氣又憂心，久之腸胃不適，產生胃潰瘍。但是孩子並不知道，因此要問：「是我嗎？」

交通這樣紊亂，我們責難交通警察執法不嚴、交通號誌不清楚、開車的人太不守規矩。但是我們自己開車，有沒有闖過紅燈、黄燈時加速前進、蛇行搶道、違規停車呢？如果有，我們就是交通紊亂的製造者，為甚麼還一臉無辜的問：「是我嗎？」

俯首捫心自問

台灣黑金政治為人詬病，不少政治人物寡廉鮮恥，這種腐化現象，是誰造成的呢？「是我嗎？」大家都會認為是那些不肖的政治人物。但是這些不肖的政治人物，他們之所以走上政治舞台，還不是選民一票一票的將他們送上去的嗎？還須問：「是我嗎？」

很多事情的發生，我們常常不自覺的認為不是自己造成的，一味的指責別人或遷怒他人，實際上，如果我們肯俯首捫心自問：「是我嗎？」就會發現確實與自己有關。

如果任何事發生，我們都能檢討一下「是我嗎？」並將責任扛起來，加以改進，社會就會變得美好了。

（本文與台灣醒報同步刊登）