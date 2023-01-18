王建煊／王老先生講故事之230：未為遲也

由台中出發，開車兩個多小時，快下高速公路時，才發現忘記綁安全帶。太太說：「既然發現了就趕快綁上吧！」先生說：「兩個小時都沒綁，再過五分鐘就要出交流道了，還綁它幹嘛？」

不過先生在說還綁它幹嘛的同時，仍然將安全帶綁上了。而不到一分鐘，車子竟被後面一輛貨櫃車追撞，車子後車廂幾乎被撞扁了， 所幸人只受輕傷。

五分鐘救一命

交通警察說：「還好你綁了安全帶，否則人可能早飛出去了。」

人的想法有時很奇怪，當大部分損失了，小部分也就不在乎了。然而就像前例，兩小時車程都沒綁安全帶，但最後五分鐘綁了，仍然救了一命。九隻羊跑了，剩下一隻，如好好照顧，仍然有一隻羊在手，總比全部都跑了的好。

遇見野兔，趕快回去找獵犬；羊跑了，趕快回去修補羊圈，仍然是有益的。這就是《戰國策》上所講的：「見兔而顧犬，未為晚也；亡羊而補牢，未為遲也。」

跑半小時也不錯

有個人在節食減肥，參加宴會時，不自覺的吃了很多佳餚，想今天減肥計畫已被打破，就乾脆吃下去吧，連甜點及冰淇淋也不放過。其實前面雖然吃了很多，但如拒吃甜點、冰淇淋，對減肥仍然是有助益的，減一點算一點嘛，體重總有一天會降下來的。

有個人每天早晨六點慢跑一小時，有天醒來已六點多，只能跑半小時，他想沒意思，就繼續睡，不跑了。其實晨跑一小時固然好，能跑半小時也不錯呀。

不要輕言放棄

有個學生自認數學不錯，在大專聯考中可以拿分，但考下來算算只有三十分，以為沒希望了，後面的科目就不想考了，最後當然落榜。其實那年數學題目非常難，難到大家分數都很低，以致無法分辨學生的數學程度，當時曾引起社會的熱烈討論。他能考三十分已是不錯，可是這個學生卻放棄了，甚是可惜。

這個學生的毛病，也是因為大的完了，小的就不要了。其實即使他數學考壞了，其他科目如能穩住，仍有上榜機會。

顧大不顧小，大的輸了就全盤喪失信心，是人的通病，如能鍥而不捨努力拚到最後一局，勝算仍然是不小的。

（本文與台灣醒報同步刊登）