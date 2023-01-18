快訊

春節疫情恐升溫診所號召看診 醫曝「四大不適症狀」要就醫

高嘉瑜、王世堅屢遭圍剿 賴清德引用蔣渭水名言回應了

台中三井Lalaport周邊成行人地獄？警一早連開58件違停

王建煊／王老先生講故事之230：未為遲也

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
交通警察說：「還好你綁了安全帶，否則人可能早飛出去了。」 示意圖(ingimage)
交通警察說：「還好你綁了安全帶，否則人可能早飛出去了。」 示意圖(ingimage)

由台中出發，開車兩個多小時，快下高速公路時，才發現忘記綁安全帶。太太說：「既然發現了就趕快綁上吧！」先生說：「兩個小時都沒綁，再過五分鐘就要出交流道了，還綁它幹嘛？」

不過先生在說還綁它幹嘛的同時，仍然將安全帶綁上了。而不到一分鐘，車子竟被後面一輛貨櫃車追撞，車子後車廂幾乎被撞扁了， 所幸人只受輕傷。

五分鐘救一命

交通警察說：「還好你綁了安全帶，否則人可能早飛出去了。」

人的想法有時很奇怪，當大部分損失了，小部分也就不在乎了。然而就像前例，兩小時車程都沒綁安全帶，但最後五分鐘綁了，仍然救了一命。九隻羊跑了，剩下一隻，如好好照顧，仍然有一隻羊在手，總比全部都跑了的好。

遇見野兔，趕快回去找獵犬；羊跑了，趕快回去修補羊圈，仍然是有益的。這就是《戰國策》上所講的：「見兔而顧犬，未為晚也；亡羊而補牢，未為遲也。」

跑半小時也不錯

有個人在節食減肥，參加宴會時，不自覺的吃了很多佳餚，想今天減肥計畫已被打破，就乾脆吃下去吧，連甜點及冰淇淋也不放過。其實前面雖然吃了很多，但如拒吃甜點、冰淇淋，對減肥仍然是有助益的，減一點算一點嘛，體重總有一天會降下來的。

有個人每天早晨六點慢跑一小時，有天醒來已六點多，只能跑半小時，他想沒意思，就繼續睡，不跑了。其實晨跑一小時固然好，能跑半小時也不錯呀。

不要輕言放棄

有個學生自認數學不錯，在大專聯考中可以拿分，但考下來算算只有三十分，以為沒希望了，後面的科目就不想考了，最後當然落榜。其實那年數學題目非常難，難到大家分數都很低，以致無法分辨學生的數學程度，當時曾引起社會的熱烈討論。他能考三十分已是不錯，可是這個學生卻放棄了，甚是可惜。

這個學生的毛病，也是因為大的完了，小的就不要了。其實即使他數學考壞了，其他科目如能穩住，仍有上榜機會。

顧大不顧小，大的輸了就全盤喪失信心，是人的通病，如能鍥而不捨努力拚到最後一局，勝算仍然是不小的。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

延伸閱讀

王建煊／王老先生講故事之229：「兒呀！連你也.....」

王建煊／王老先生講故事之228：空心菜與番薯

王建煊／王老先生講故事之227：謝絕訪客

王建煊／王老先生講故事之226：休漁的時候

相關新聞

王建煊／王老先生講故事之230：未為遲也

由台中出發，開車兩個多小時，快下高速公路時，才發現忘記綁安全帶。太太說：「既然發現了就趕快綁上吧！」先生說：「兩個小時都沒綁，再過五分鐘就要出交流道了，還綁它幹嘛？」

王建煊／王老先生講故事之229：「兒呀！連你也.....」

羅馬帝國的凱撒大帝(Caius Julius Caesar)，東征西討，擴張領土，建立了獨裁政權。但為元老院所反對，在一次集會上，有四十多位黨徒襲擊凱撒，將他刺死。凱撒最信賴喜愛的兒子布魯特斯(Brutus)亦在其中。

王正方／發展「不對稱戰力」

「這個國家」的總統，兩年多來首次召開記者會，說明「強化全民國防兵力結構調整方案」：備戰才能避戰，能戰才能止戰。四個月軍事...

葉銀華／綠色轉型帶來的風險

各國為了要在二○三○年積極降低碳排放、二○五○年達到淨零碳排，陸續透過課徵碳費或碳邊境調整關稅，增加高碳排企業的減排壓力...

王建煊／王老先生講故事之228：空心菜與番薯

空心菜又稱應菜，是大家最熟悉的蔬菜。六十多年前生活水平低，家裡幾乎天天吃空心菜。葉子可炒可作湯，莖炒辣椒很下飯。由於天天吃，後來看到空心菜就害怕。

林中斌／廿大後北京轉向

去年十月下旬廿大結束前，北京外交作風戰狼、防疫清零無情、經濟國進民退。之後， 戰狼降溫、防疫鬆綁、民間企業地位上升。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。