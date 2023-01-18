王建煊／王老先生講故事之229：「兒呀！連你也.....」

羅馬帝國的凱撒大帝(Caius Julius Caesar)，東征西討，擴張領土，建立了獨裁政權。但為元老院所反對，在一次集會上，有四十多位黨徒襲擊凱撒，將他刺死。凱撒最信賴喜愛的兒子布魯特斯(Brutus)亦在其中。

凱撒難過的對布魯斯特說:「我的兒呀！連你也.........」連親近如子的人也參加了謀害行列，夫復何言。

情同手足難持久

我們常說某人與某人情同父子或情同手足。但是這情常不能持久，在政治上尤其如此。因為情的基因是權力，是名利。兩人基本利益相合時，就情同父子或手足，反之立刻反目成仇，鬥爭不斷。唐太宗李世民原為唐高祖李淵的次子，為爭奪皇位，於武德九年六月四日，在宮城北面的玄武門內，殺死太子李建成及四弟李元吉，這就是有名的玄武門之變。

親兄弟況且如此，情同兄弟者反目成仇，也就見怪不怪了。兒子為奪皇位殺死父親者古多有之，這些在宮廷鬥爭的歷史上屢見不鮮。

爲錢弒父 情何以堪？

有個哥哥對弟弟說，兄弟倆都負債累累，今年日子不好過，如果犧牲掉父親，解決債務，大家日子都好過些。於是，由哥哥安排設計，弟弟操刀，殺死父親，詐領保險金二千萬元，但最終仍是被警方查獲。

這位父親被殺時，心中一定也在說:「我的兒呀！連你也......」為了錢，親生兒子忍心弒父，情同父子的人，當然就更差 一等了。

不過，聖經上有兩位重要人物，一位是保羅，另一位是提摩太，他們共同為傳福音而努力，情同父子。保羅稱提摩太是「因信主作我真兒子的人」，保羅又說:「提摩太興旺福音與我同勞，待我像兒子待父親一樣。」這對為宗教貢獻而情同父子的聖經人物，直是大家羡慕及效法的對象。

人與人之間如果缺少了愛，只見名利，就會鬥爭不斷。若是有愛又有共同使命，任何路人皆能情同父子或情同手足，否則徒有父子或兄弟之名，亦是形同陌路人。

（本文與台灣醒報同步刊登）