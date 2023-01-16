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王建煊／王老先生講故事之228：空心菜與番薯
空心菜又稱應菜，是大家最熟悉的蔬菜。六十多年前生活水平低，家裡幾乎天天吃空心菜。葉子可炒可作湯，莖炒辣椒很下飯。由於天天吃，後來看到空心菜就害怕。
感謝空心菜
中國大陸早年也是這樣，窮人多吃空心菜，他們稱菜莖為無縫鋼管，也是吃怕了。
空心菜容易種，生命力強，有隨地而安的習性，四處可見，一年四季都能種植。三十至四十天就可採收，留下五公分使之再生，可摘三次。
空心菜的強勁生命力，豐富了窮人的胃，大家真要感謝它才對。
現在富有了，雖不致天天吃，但多數人到餐廳總不忘點一盤空心菜，這也算是富而不忘本吧！
吃地瓜的日子
台灣早年另外一項主食是地瓜。地瓜又稱番薯或甘藷。烤番薯的香味，幾十年來大家無法忘懷。但是早年由於天天當飯吃，很多人也是吃怕了。
番薯今天仍受歡迎，除了烤番薯外，吃番薯稀飯時，孩子們常會爭吵，為甚麼碗裡的番薯比較少？
這樣看來，空心菜及番薯，是在人們貧困或富貴時都不曾被遺忘的朋友，只是人們在貧困時依賴它，富貴時享受它。
意猶未盡的美味
人在貧窮時無可選擇的吃空心菜、番薯，多吃倒胃口。富貴時則依喜好選擇，少吃多有味。從前吃怕的空心菜及番薯，反而變成桌上佳餚了。
所以食物要保持味美，每次只能吃七分，意猶未盡，美感就能長期存在，如果要一次吃到脹，吃到過癮，美味就會漸失。
朋友交往也是一樣，君子之交淡如水，友情歷久彌新，如果天天如膠似漆，就易生問題。空心菜及番薯的道理切莫忘懷。
（本文與台灣醒報同步刊登）
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