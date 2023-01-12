王建煊／王老先生講故事之227：謝絕訪客

醫生對剛開完刀的病人家屬說:「你父親開這個刀是大手術，人甚虛弱，盡量不要見訪客。」女兒在門上掛了「謝絕訪客」的牌子，並準備了訪客簽名簿。

李爺爺及李奶奶來看爸爸。母親說:「李爺爺是你爸爸的老長官，經常提拔你父親，請他們進來吧！」

給訪客面子

過了一會兒立法院某黨團召集人來訪，母親說:「這個人是有影響力的立委，對你爸爸也很照顧，請他進來吧。」

就這樣「請他進來吧」，結果訪客不斷。這些訪客究竟給了病人甚麼 ？ 坦白說只是打擾並帶來細菌，對病人並沒有好處，只是為了訪客的面子及拉攏關係，那又何必呢？

有個大官住院，大家競相探視，但只有三位獲准進病房。這三位神氣得很，不但對記者發表談話，而且逢人便炫耀，他去看過某大官並獲見。言下之意，他的關係不同，身價亦不一樣，為此他沾沾自喜了好一陣子。

這種虛榮心人皆有之，雖不足奇，但是我們總不能將自己的面子建立在別人的痛苦上，畢竟，病人不是給我們作面子的。

病人配合演出？

探訪病人主要在給病人安慰，表示有人關心他，有些探訪者可能可以提供一些協助，這是有益於病人的。但是現在多數的探病都成為形式化了，探病意義大減。

有個大官住院，隔壁住了一位下台的前大官。許多人來看大官，順便看一下隔壁的前大官。一時之間這位下台大官病房也熱鬧了起來。但是他有自知之明，曉得別人是一魚兩吃來的，隔壁的花籃滿走廊，他卻一盆也沒有，想著想著就生起了莫名的感嘆，心情十分不好，這是探病官場的另一種文化現象。

「探」之有道

我們的探病文化有些是不值得鼓勵的。在探病者不自愛的情況下，病人家屬要有說「NO」的勇氣。除了可以掛上「謝絕訪客」牌子並放置簽名簿外，簽名簿旁可還寫幾句感謝的話，若有餘力，可安排家人在門外致謝。但不管怎樣，就是不讓訪客進病房。

探訪病人，要以病人的益處為益處，要探之有道，家屬亦應拒之有道。

（本文與台灣醒報同步刊登）