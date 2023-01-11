國人應同心協力 將台積電美國廠順利營運列為首要任務

距離台積電於去年12月6日在美國亞利桑那州鳳凰城進行首部機台裝置典禮已滿月，國人新聞分析及評論多圍繞在是否「去台化」的議題上打轉，無助於台積電因應至經濟先進國家設廠的嚴峻挑戰，殊為可惜。

筆者以往擔任過台積電上市時的財經溝通顧問，也協助過上市公司在資本市場發展，對台積電及股市略有瞭解。因此，針對台積電關切的赴美擔任基礎工程師（包括技術員及工程技術員）的需求大量人力的招聘、培訓及確保長期工作意願等問題；還有非半導體供應鏈的民眾財富如何增加的議題；特提出淺見，意在拋磚引玉。期能有助於化解台積電後顧之憂，打通大量技術人員派駐美國廠的問題；透過資本市場提升全民財富，以根本消除去台化或淘空台灣的疑慮。

台積電遠赴美國、日本乃至日後可能去德國等先進國家設廠，最大的挑戰就是當地技術人力的欠缺，包括數量及素質，尤其是基礎工程師；再就是整體薪資成本遠高於台灣。這是各方公認的事實。台積電的解決方案是，爭取台灣的高工及高中畢業生加入台積電的工作行列，前提是，英文多益的成績要在800分以上；即使沒有工作經驗，都有機會錄用。

不可否認的是，台積電瞄準高工的學生，確實是高招。因為高工的學生不乏資質優異的人才，加上薪資水準及工作意願，都比大學院校畢業生乃至高中畢業生，更具有競爭優勢。因此，高工畢業生很有可能是台積電美國廠工程技術人員的長期主要來源。

以中華電信第一任董事長陳堯為例，陳堯就是彰化高工畢業，考上成功大學交通管理系。透過建教合作，進入電信局服務（中華電信的前身），後來考上政大企管研究所，帶職帶薪深造。碩士畢業後，更上層樓，最後榮任董事長。再如，台積電現任副總經理莊子壽，是花蓮高工機工科畢業的傑出校友。

問題是，就讀高工的學生，多數為家庭經濟弱勢者。筆者在創投公會服務時，代表公會參加由教育部技職司長召集的技職教育研討會上，親眼目睹在場多家高工的校長大聲疾呼，希望企業界多多提供高工生實習的機會及獎學金，以便說服家長，爭取優秀學生就讀。

換句話說，台積電的立意雖好，但與現實還是有差距的。經濟弱勢家庭如何還有餘力提供子女補習進修英文、提升英文聽說讀寫的水準？此外，目前最敏感的就是役男服兵役的問題，台積電招聘的高工及高中畢業生，還有大專院校畢業生，如何解決兼顧工作與兵役相衝突的問題？

人才的培育與養成需要台灣整個社會及國家，大家一起努力共同解決。不宜由台積電獨力承擔解決。筆者建議如下：

一、台積電與大學建立策略聯盟，由大學提供英文師資及教學，協助提升高工的英文水準。再就是，適時與高工進行建教合作，由台積電提供實習及獎學金，以建立工程技術人員的穩定來源。具體的作法是，由台積電在北中南區，分別選定一家或多家結盟的大學，再由該結盟大學認養週邊的高工，進行上述的英文提升計劃，協助有志加入台積電工作行列的高工學生，跨越英文障礙與要求門檻。以南部為例，由成功大學認養南部地區的高工（成大已合併台南高工），成大的外文系負責協助提升高工的英語教學，成大的電機電資學院及台積電，合作強化高工有關工程的教學與實習。

此外，台積電也需要考慮適時與高工進行建教合作的方案，以穩定工程技術人員的來源。此舉，也有助於高工的招生，有利於吸引到優秀人才就讀高工，進而為台積電等半導體業所用。

二、妥善解決役男兵役的問題。建議比照以往國防役的先例，碩博士畢業生進入科學園區高科技公司進行研發工作者，得以替代服役。當時兵役是兩年，國防役是六年。此舉，同時也解決高科技公司當年研發人才欠缺及產學無縫接軌，利於提升公司研發水準，最後形成三贏（役男、科技公司及政府）局面，聯發科就是當年的受益者。

時移勢易，以往，企業是欠缺研發人力，目前企業是為工程技術人員短缺為苦。政府應參照以往的國防役的作法，將工程技術人員納入適用範圍，從而解決包括台積電在內的半導體供應鏈的工程技術人員的短缺問題。配合最少任職時間的強制規定，也有助於改善選派赴美工作的技術人員工流動的問題。

值得一提的是，透過上述的計畫還可以翻轉台灣目前的技術職教體系。可以有效吸引東南亞地區，如越南等地學生來台就讀高工及科技大學，也解決台灣少子化下高工及科大學生招生不足的窘境。

總而言之，台積電被國人譽為護國神山，市值占台股權值比重高達26.5%，市值權重排名第二的鴻海，不到台積電的八分之一。台積電扮演台灣經濟發展的領頭羊角色，不言可喻。台積電面臨的困境如何突破？攸關國家發展至鉅。政府與社會要勇於解決，要排除利益輸送的想法。。

接下來的問題是，台積電的全球市場佈局的豐碩成果，如何跟全民共享。才是是否「去台化」的關鍵。這就不能不提到台灣資本市場的優勢。

台積電透過國際設廠，進一步提升競爭力及擴大市場，進而增加營收與獲利，提升市值。台灣的股民可以從台積電及半導體供應鏈相關公司中，以股東的身分獲得相對報酬及財富。政府也可以從台積電及相關半導體供應鏈公司的市值不斷提升中，多徵收到證券交易稅。

此外，透過台積電在美國當地的設廠，有機會吸引到美國卓越新創IC設計公司委託晶圓製造，如果能夠把這些卓越創新的IC設計公司引進來台灣股票上市，台灣可以複製美國那斯達克的效應，源源吸引到美國乃至全球卓越創新的IC設計公司介紹給台灣的股民，再透過投資，可以分享到這些公司成長果實。這才是台積電走出台灣，對台灣最重要的效應。

曾是台股股王的矽力-KY（股票分割後，目前股價為400多元）、股后的譜瑞-KY，就是明例。兩家都是『外國企業』來台上市。經營團隊、股本、工廠及業務等，都是國際化的。董事長都是美國國籍，但都是在中國大陸出生的華人。

矽力及譜瑞的業務，都是IC設計，跟台灣半導體供應鏈及生態圈密切相關。來台IPO之後的營收、獲利及股價的表現，也跟著有驚人地成長。十足說明，即便是外國企業，只要是跟半導體供應鏈相關公司，尤其是IC設計，絕對是互蒙其利。

矽力董事長陳偉說：台灣資本市場可以構造成兩岸的高科技企業的資本市場。如是，台灣的資本市場當然也可以構造成台美間IC設計創新公司的資本市場，為台股注入源源活力；台股股民也將有機會分享到成長果實。

如何尋找美國這些優質新創IC設計公司來台灣上市，需要台灣的創投、證券主管機關及證券承銷商的共同努力。