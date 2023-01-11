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王建煊／王老先生講故事之226：休漁的時候

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)

漁業界有個名詞叫「休漁」，就是讓小魚安度童年。呼籲打漁的時候，要放過小魚，否則小魚無童年，將來大家就無魚可吃。

小魚放回海裏

有次我去紐西蘭演講，朋友帶我去海釣，魚多容易上鉤，很有成就感。但是釣客都很守政府規定，釣上的如果是小魚一定放回海裡。

朋友隨身帶了一塊木板，上面作了一道合格魚長度記號。釣上來的魚，在木板記號上一比，就知道合格與否，只要是不夠大的魚都放回海去。目的在保護海洋資源，如竭澤而漁，連小魚也不放過，最後終至無魚。

莫忘世上苦人

現在世界上有八億兒童，因為吃不飽而發育不良。這些孩子沒有童年，將來整個世界亦必充滿著許多痛苦的人。世界上只要有太多痛苦的人，這個世界就不會有真正和平、安定和快樂。

世界上將近三十億人每天生活費不及二美元。這些人家的孩子能安度童年嗎？這些窮苦的人能夠接受基礎教育嗎？答案可能都是否定的。他們的前景是悲慘的。對這些不能安度童年的小孩，我們能假裝沒看見嗎？

資源的浪費

中國大陸偏遠地區，三十年前只要台幣一百萬元就能興建一所小學，讓三、四百位孩童可以有書唸。

上帝造人，智商的分佈是一常態曲線，天才與白癡在曲線的兩端，都是少數。但是許多有潛力的天才兒童，卻因為食物不足而餓死病死，沒有書可唸成為文盲。這些天才被我們當作垃圾一樣丟掉了，這是整個人類資源的浪費。

這些天才小魚，如果也能在大家的關懷下，能夠休魚，安度童年，有飯吃，有書讀，將來可能是諾貝爾獎得主，也可能是大發明家，他們的成就將造福整個人類。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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