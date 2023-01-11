王建煊／王老先生講故事之225：教堂與監獄

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聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)

在教堂裡很多人自認是罪人，所以要悔改。在監獄裡很多人卻自稱是好人，他們覺得自己是被誤判而入獄的。

這真是一種奇怪的現象，通常在教堂裡，好人會比較多一些，監獄裡則多作姦犯科的人。但兩者的看法卻南轅北轍。

好人與壞人

教堂與監獄外形顯然不盡相同，但很多監獄的庭園佈置並不亞於教堂。教堂與監獄的差異，重點不在外形，而在各人的內心。

犯人身在監獄，思想自己過錯，天天向神禱告悔改，身在監獄就有如在教堂，但有的基督徒身在教堂，卻心生雜念，聚會結束仍打算要結夥找仇家算帳。有的人聽牧師講道坐立難安，視星期天上教堂是行禮如儀的苦事。這個時候身在教堂或監獄，差異也就不大了。

忘不了痛苦

現在丈夫發生外遇的情況愈來愈多，受傷害的婦女自然是痛苦又憤怒。各人痛苦憤怒的時間長短不一，有的人難過了六個月後漸漸淡忘了，這個人是判了自己六個月有期徒刑，六個月以來她形同關在監獄裡一樣。然而有人則判自己兩年，有人甚至判了自己無期徒刑，因為她一輩子都忘不了背叛她的那個男人。

這個自判終身監禁，心靈永久住在監獄裡的人，要怎樣才能出獄呢？

聖經告訴我們要饒恕別人，在天上的父神也才會饒恕我們所犯的罪。當我們走進教堂，跪在上帝的面前，祈求神幫助我們有顆饒恕人的心時，我們受捆綁的心靈就會突然被釋放了。因為饒恕別人就是善待自己的良藥。

我們若想要心靈不待在監獄裡，想要對自己好一點，就要學習饒恕別人。饒恕，雖然是不容易的功課，但卻是一門必修學分。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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