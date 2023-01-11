王建煊／王老先生講故事之224：除了錢以外
有首詩歌，歌詞是：「除祢以外，在天上我還能有誰？除祢以外，在地上我別無眷戀。除祢以外，有誰能擦乾我眼淚？除祢以外，有誰能帶給我安慰？」
除了錢以外
這首詩歌主要描寫，神在作者心目中的地位別無取代。但歌詞使我聯想到，不少人在這個世界上，除了少數幾個人或東西以外，就甚麼都沒有了，這些人是孤單的。有的人很有錢，但經常一毛不拔，這種人有一天會說：「除了錢以外，我甚麼都沒有。」
有人終身在權力上勾心鬥角，他昧著良心說話，昧著良心對待朋友，他眼前只有一個目標，就是鞏固權力。這個人臨死前會說：「除了權力以外，我甚麼都沒有。」
有的人一生只在他的事業領域裡鑽研，其他的學問一概沒興趣，其他的書一概不讀，臨終前他會說：「除了專業外，我甚麼也不懂。」
缺少了什麼？
有的人終身就只有一、兩個朋友，有天他會傷感的說：「除了張三以外，我甚麼朋友都沒有。」
有的人終身為子女辛苦，最後他會說：「除了孩子以外，我甚麼都沒有。」
這樣的例子俯拾皆是。這些人最後會發現他們的世界是寂寞的，似乎還缺了些甚麼。
我什麼都有
有些人散盡家財興學或救濟貧困。就像德蕾莎修女(Mother Teresa)所有的財產，只有三套換洗衣服及一雙鞋子。她終身服務窮人，贏得世人景仰。這些人離世後，別人會說：「他們除了錢以外，甚麼都有。」
有些人無兒無女，但卻幫助了無數的孤兒，他們視天下的孤兒都是他們的孩子。他們辭世時會說：「除了親生孩子外，我甚麼樣的孩子都有。」
世界很大，擴大我們的領域，做些有價值的事，臨終前才不會有孤獨的感嘆。
（本文與台灣醒報同步刊登）
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