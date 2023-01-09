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王建煊／王老先生講故事之223：婚姻的條件說

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
所以結婚找對象也是應該量力而為的。 示意圖(ingimage)
所以結婚找對象也是應該量力而為的。 示意圖(ingimage)

男追女，女嫌男抽菸又喝酒，於是男的將菸酒戒掉了。女的又說男的經常服裝不整，一副邋遢樣，所以男的開始穿著整潔，頭髮總是梳得漂漂亮亮的。女的再說男的只有大學畢業，沒有碩士學位，男的就努力考研究所，兩年後終獲碩士學位。但是這時他已經不再追求這個女人了，他說：「像我這樣好的男人，又有碩士學位，應該可以追到更好的。」

條件要相當

有個女孩子從小體弱多病，家人都覺得女孩不知還能有幾年生命，結婚成家更是不敢奢想。後來遇到一位男士雖然條件不很好，但是願意娶她，家裡人都十分高興，允諾結婚時陪嫁房子等貴重嫁粧。

由於女孩健康不佳，且尚年輕，兩人乃先訂婚。訂婚後女方送女兒到美國姑媽家，目的是想住一段時間，散散心，看看身體狀況會不會好轉。後來，女孩在美國愈住愈好，身體也愈來愈健康，而且還唸了個碩士學位。

女孩的條件超過未婚夫愈來愈多，最後女方決定賠了一筆錢，與男方解除了婚約。

擇偶貴在相配

有位電視節目女主持人，事業如日中天，追求的人甚多，但女主持人已婚，丈夫是一位基層軍官，兩人條件差距隨著主持人走紅的程度而快速增大，丈夫雖然百般遷就，最後還是離了婚。

戀愛結婚，表面上來看，愛情是不分貴賤，是無價的。但其中卻充滿了條件的配稱，條件差太多，通常結果不佳。癩蝦蟆想吃天鵝肉，是不容易的，即使吃到了，也會消化不良。

未婚男女心中都有擇偶的標準，標準雖可能降低一點，但總是有自己的標準。這種標準其實就是一種條件，條件好的人，擇偶標準會較高，反之則低。找到彼此條件相配的人結婚，比找到高標準的人結婚要幸福得多。

所謂郎才女貌是佳偶，如果郎不才女卻貌，或郎才女不貌，結果常都有問題。所以結婚找對象也是應該量力而為的。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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