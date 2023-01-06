王建煊／王老先生講故事之222：保持距離才是美

有天去拜見一位董事長，董事長會客室掛了一幅仕女圖，是用絲編織的，十分漂亮。圖中有一位淑女，背對鏡頭，短髮，露長背，坐在凳子上，左手端著雞尾酒杯，右手扶著凳沿，與身旁的人談話，嫵媚動人。

遠看很動人

與她談話的也是一位女客，面對鏡頭，著墨綠色長禮服，露胸，體態優雅，引人遐思。

我不自覺地走近一點，想看個清楚。但是一走近反而看不清楚，看到的只是一些編織線條，畫面幾乎不成形了。

畫很美，但必須保持一定距離觀賞才有美感，太近就模糊了。油畫、版畫、抽象畫，太多畫都是這樣。

標準不要太高

有位高官夫人在家裡舉辦家庭禮拜，傳揚福音。有人對官夫人說，這種家庭禮拜很難達到傳福音的目的，因為參加的人，很多是別有目的，想接近官夫人攀點交情。

官夫人說，看人不要把標準拉得太高，標準拉太高，多數人都會變成壞人；看人也不能太近要保持距離，這樣許多人的長相會漂亮許多。參加家庭禮拜的人，有的可能是真來聽福音的，有些醉翁經過一段時間，也可能被感化成為耶穌的門徒。

努力得獎又何妨

有個公司一年總要辦幾次慈善公益活動，有人說這公司是為了打形象，在向社會作公關。有個人在公司經常早到遲退，努力拚業續，有人說他是想升遷拿獎金。

這些批評的人都犯了一個毛病，就是太近距離看人，因此每個人都變成動機不純正的人了。如果每個公司都作公益打形象，每位員工都努力打拚，想得獎金，又有甚麼不好呢？

所以無論是看世事或看人，都不能太近，要保持距離，這樣自己才能心態健康，世事也才會更美。

（本文與台灣醒報同步刊登）