快訊

大陸入境旅客定序BA.5.2、BF.7居多 另有少數BA.5.1

藝人小甜甜控夫家暴 士檢偵結依傷害罪起訴

王建煊／王老先生講故事之222：保持距離才是美

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
保持距離才是美。 示意圖(ingimage)
保持距離才是美。 示意圖(ingimage)

有天去拜見一位董事長，董事長會客室掛了一幅仕女圖，是用絲編織的，十分漂亮。圖中有一位淑女，背對鏡頭，短髮，露長背，坐在凳子上，左手端著雞尾酒杯，右手扶著凳沿，與身旁的人談話，嫵媚動人。

遠看很動人

與她談話的也是一位女客，面對鏡頭，著墨綠色長禮服，露胸，體態優雅，引人遐思。

我不自覺地走近一點，想看個清楚。但是一走近反而看不清楚，看到的只是一些編織線條，畫面幾乎不成形了。

畫很美，但必須保持一定距離觀賞才有美感，太近就模糊了。油畫、版畫、抽象畫，太多畫都是這樣。

標準不要太高

有位高官夫人在家裡舉辦家庭禮拜，傳揚福音。有人對官夫人說，這種家庭禮拜很難達到傳福音的目的，因為參加的人，很多是別有目的，想接近官夫人攀點交情。

官夫人說，看人不要把標準拉得太高，標準拉太高，多數人都會變成壞人；看人也不能太近要保持距離，這樣許多人的長相會漂亮許多。參加家庭禮拜的人，有的可能是真來聽福音的，有些醉翁經過一段時間，也可能被感化成為耶穌的門徒。

努力得獎又何妨

有個公司一年總要辦幾次慈善公益活動，有人說這公司是為了打形象，在向社會作公關。有個人在公司經常早到遲退，努力拚業續，有人說他是想升遷拿獎金。

這些批評的人都犯了一個毛病，就是太近距離看人，因此每個人都變成動機不純正的人了。如果每個公司都作公益打形象，每位員工都努力打拚，想得獎金，又有甚麼不好呢？

所以無論是看世事或看人，都不能太近，要保持距離，這樣自己才能心態健康，世事也才會更美。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

延伸閱讀

王建煊／王老先生講故事之221：你的算術及格嗎？

王建煊／王老先生講故事之220：究竟誰比較笨？

王建煊／王老先生講故事之219：年輕就是美

王建煊／王老先生講故事之218：良心發現的小偷

相關新聞

王建煊／王老先生講故事之222：保持距離才是美

有天去拜見一位董事長，董事長會客室掛了一幅仕女圖，是用絲編織的，十分漂亮。圖中有一位淑女，背對鏡頭，短髮，露長背，坐在凳子上，左手端著雞尾酒杯，右手扶著凳沿，與身旁的人談話，嫵媚動人。

方祖涵／裁判誤判，是誰的錯？

從二○○八年起，美國駐北京大使館定期公布使館外空汙指數。這個舉動顯然不是很有禮貌，你或許還記得當時中國大陸許多城市汙染嚴...

王建煊／王老先生講故事之221：你的算術及格嗎？

主人養了一隻猴子，早上給板栗四粒，晚上給三粒，猴子不高興，吱吱喳喳的吵鬧。主人改成早上給三粒，晚上給四粒，猴子大為歡喜，不再吵鬧。

嚴震生／美國新科眾議員的假、假、假

剛當選且將就職的紐約州長島地區共和黨眾議員桑托斯（George Santos），被連續爆出假學歷、假履歷及假經歷，堪稱美...

王建煊／王老先生講故事之220：究竟誰比較笨？

美國硬幣中，一角硬幣的實體比五分的小，如以硬幣實體的大小來分，有人常誤以為五分硬幣比較值錢。

楊志良／活在當下，還是展望未來？

二○二二年稅收超徵四千五百億，扣除屬於地方的七百億，中央有三千八百億可運用，但到底該如何使用？各界吵成一團。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。