王建煊／王老先生講故事之221：你的算術及格嗎？

主人養了一隻猴子，早上給板栗四粒，晚上給三粒，猴子不高興，吱吱喳喳的吵鬧。主人改成早上給三粒，晚上給四粒，猴子大為歡喜，不再吵鬧。

算術不及格

說牠是笨猴子，果然不如人，其實人也好不到哪裡去。有家肉店，肉一斤一百元，肥肉約四成，瘦肉六成，買的人不吃肥肉，烹調時丟掉許多肥肉，心中甚是不悦。

隔天换了一家店買，這家肉每斤兩百元，但全是瘦肉，這位主婦甚為高興，並讚肉店好，都是瘦肉，其實算算價格是差不多的。

有次我參加美西十二日遊，在洛杉磯買水蜜桃，有家店是一堆一推的賣，每堆十個五塊錢。買了後發現中間的五個有點壞，只有五個是好的。大家說這家不好，買桃子竟不准挑選。

換了一家，桃子可以挑，一塊錢一個，大家很高興，都在那裡挑選購買，在這兩家桃子店買到的桃子，有甚麼兩樣嗎？

人的算術常常不及格，比猴子好不到哪裡去。

賺錢賠性命

有位作家，因為寫電視連續劇本，紅極一時，大家都競相邀請他寫，工作應接不暇，日夜趕稿。有天晚上因過分勞累而中風，半身不遂，現在連一篇稿子也不能寫了。他賺到了嗎？算術及格嗎？

有位富豪，家財萬貫，但是由於事業心太重，經年在外打拚，以致家庭生活十分不順，幾乎弄到要妻離子散的地步。他在臨死之前，流淚滿面的說：「我贏得了財富及地位，但失去了家庭，我是世界上最悲慘的人。」這位先生直到臨死前才發現自己算術根本不及格。

一件也帶不走

有位國王臨終前，對著他的無數財寶，感嘆的說：「想不到我四處爭戰，出死入生，所赢得的戰利品，居然一件也帶不走。」

聖經上說：「人就是賺得全世界，賠上自己的生命，又有甚麼益處呢？」回想起我們的一生，似乎經常處在算術不及格的景況中，但更遺憾的是，很多人至死，都還以為他是個算術高材生哩！

（本文與台灣醒報同步刊登）