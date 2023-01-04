快訊

宋逸民記者會全程未提她 小甜甜沒得到道歉「深感遺憾」

「逃兵成 報到完畢！」昨允諾參加經典賽 張育成IG發文自嘲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王建煊／王老先生講故事之220：究竟誰比較笨？

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
非洲人、日本人、中國人，究竟誰比較聰明，誰比較笨？ 示意圖(ingimage)
非洲人、日本人、中國人，究竟誰比較聰明，誰比較笨？ 示意圖(ingimage)

美國硬幣中，一角硬幣的實體比五分的小，如以硬幣實體的大小來分，有人常誤以為五分硬幣比較值錢。

小孩不笨！

有個大人以此來逗小孩子，將一角及五分硬幣放在手上，任由孩子選，有個孩子每次都選實體較大的五分硬幣，大人在笑孩子笨的當中，得到樂趣。

另外一個大人就問小孩：「為甚麼這麼笨，每次都選價值較低的五分幣。」孩子答說：「如果每次都拿一角硬幣，還會有人想跟我玩這種遊戲嗎？」

究竟誰比較笨？是大人還是孩子？我們常將別人當笨人，其實笨的是自己。

非洲有些人，終日無所事事，就靠在椰子樹下睡覺，肚子餓了去樹上打椰子吃，或到河邊打漁，就地烤來吃，日子過得悠悠哉哉的。

數鈔票為樂？

反觀，日本人拚命賺錢，省吃儉用，儲蓄了很多錢，但卻經常發生過勞死的病例。中國人也差不多，一生的樂趣就是數鈔票。

非洲人、日本人、中國人，究竟誰比較聰明，誰比較笨？

副局長出缺，候選人中有位組長最資深，但不為局長所喜。局長很聰明的耍了一招。他告訴這位組長，打算升他為副局長，但因爭取的人太多，要他找人到部長、次長那裡交際一下。然後這名局長又向部長、次長報告，某組長為升副局長四處找人關說，此人絕對不可用。

機關算盡太聰明

不知情的組長真的照局長意見，找人向部長、次長活動，部長相信局長所言，因為這位組長確實來關說了，最後當然升副局長無望。

但是這項詭計最後還是被拆穿，傳遍整個單位，部長、次長覺得受到愚弄，局長最後只好提前退休。

這位局長聰明嗎？機關算盡太聰明，反誤了自己前程，所謂聰明反被聰明誤，就是這個道理。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

延伸閱讀

王建煊／王老先生講故事之219：年輕就是美

王建煊／王老先生講故事之218：良心發現的小偷

王建煊／王老先生講故事之217：寸草春暉

王建煊／王老先生講故事之216：開創自己的一片天

相關新聞

王建煊／王老先生講故事之220：究竟誰比較笨？

美國硬幣中，一角硬幣的實體比五分的小，如以硬幣實體的大小來分，有人常誤以為五分硬幣比較值錢。

楊志良／活在當下，還是展望未來？

二○二二年稅收超徵四千五百億，扣除屬於地方的七百億，中央有三千八百億可運用，但到底該如何使用？各界吵成一團。

王建煊／王老先生講故事之219：年輕就是美

有人形容年輕女孩子像美式足球，幾十個人在追逐她。三十幾歲的女人像籃球，追求的人已大為減少，只剩下十個。四、五十歲的女性像乒乓球，你推給我，我推給你，誰都不想要。六十歲以上的女人像躲避球，大家避之唯恐不及。

劉憶如／重振內需成長引擎的期待

國際貨幣基金（ＩＭＦ）昨日（一月二日）公布最新預測，認為全球有三分之一的經濟體將在今年（二○二三）出現衰退。國際經濟情勢...

王建煊／王老先生講故事之218：良心發現的小偷

美國有位七十歲的老太太，最近收到警察局轉來的一張三百美元支票及一張便條，便條上寫的是：「一九九八年夏天，我偷了您的錢包，對此我非常抱歉，現在將所偷的錢，連同利息，共計三百元，還給您，請您原諒。」

李清志／達文西的腦袋

歷史上大家最有興趣的腦袋，一個是愛因斯坦的；另一個是達文西的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。