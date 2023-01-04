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王建煊／王老先生講故事之220：究竟誰比較笨？
美國硬幣中，一角硬幣的實體比五分的小，如以硬幣實體的大小來分，有人常誤以為五分硬幣比較值錢。
小孩不笨！
有個大人以此來逗小孩子，將一角及五分硬幣放在手上，任由孩子選，有個孩子每次都選實體較大的五分硬幣，大人在笑孩子笨的當中，得到樂趣。
另外一個大人就問小孩：「為甚麼這麼笨，每次都選價值較低的五分幣。」孩子答說：「如果每次都拿一角硬幣，還會有人想跟我玩這種遊戲嗎？」
究竟誰比較笨？是大人還是孩子？我們常將別人當笨人，其實笨的是自己。
非洲有些人，終日無所事事，就靠在椰子樹下睡覺，肚子餓了去樹上打椰子吃，或到河邊打漁，就地烤來吃，日子過得悠悠哉哉的。
數鈔票為樂？
反觀，日本人拚命賺錢，省吃儉用，儲蓄了很多錢，但卻經常發生過勞死的病例。中國人也差不多，一生的樂趣就是數鈔票。
非洲人、日本人、中國人，究竟誰比較聰明，誰比較笨？
副局長出缺，候選人中有位組長最資深，但不為局長所喜。局長很聰明的耍了一招。他告訴這位組長，打算升他為副局長，但因爭取的人太多，要他找人到部長、次長那裡交際一下。然後這名局長又向部長、次長報告，某組長為升副局長四處找人關說，此人絕對不可用。
機關算盡太聰明
不知情的組長真的照局長意見，找人向部長、次長活動，部長相信局長所言，因為這位組長確實來關說了，最後當然升副局長無望。
但是這項詭計最後還是被拆穿，傳遍整個單位，部長、次長覺得受到愚弄，局長最後只好提前退休。
這位局長聰明嗎？機關算盡太聰明，反誤了自己前程，所謂聰明反被聰明誤，就是這個道理。
（本文與台灣醒報同步刊登）
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