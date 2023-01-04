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楊志良／活在當下，還是展望未來？

聯合報／ 楊志良
對於超徵的錢該怎麼用，蔡英文總統說錢要花在刀口上。本報資料照片
對於超徵的錢該怎麼用，蔡英文總統說錢要花在刀口上。本報資料照片

楊志良
楊志良
二○二二年稅收超徵四千五百億，扣除屬於地方的七百億，中央有三千八百億可運用，但到底該如何使用？各界吵成一團。

首先，稅收超收根本就是欺騙老百姓的假議題，政府早就長期在玩這個把戲。也就是把應該的支出編成「特別預算」，不列入「一般支出預算」，例如八千八百億前瞻基礎建設計畫，及八千四百億防疫紓困計畫，加起來就超過一點七兆，都不在一般支出預算中，帳面上自然容易超收稅款，但實際上這一點錢根本補不了國家目前龐大的財政負債。

台灣目前檯面上的負債就有六點六兆，如果加上勞保、健保、台電、中油幾千億的虧空，至少負債二、三十兆。其實財政部、國發會、中研院經濟所，還有各位財經專家都心知肚明，但就是沒人敢講真話，怕丟了烏紗帽，或被１４５０圍剿。

斯斯有兩種，所謂超收的稅金如何發放，則有很多種。按照蘇內閣以往的套路，最好是發Ｘ倍券，以達到選票極大化，先讓老百姓到村里長處排長隊領了券，再去店家排長隊買東西，浩浩皇恩，滿街人潮。至於國民黨等在野黨，以朱立倫為首，當然主張發放現金，讓民眾入袋為安。

然而已到任期最後的蔡英文，沒有了選舉的壓力，又擔心留下臭名，決定不發現金。只不過這個如意算盤，很難打下去。以王鴻薇提議為始，隨後眾多綠委附議，還回稅金的聲音已成為一股洪流，沛然莫之能禦。今年就要啟動立委及總統選舉了，必須面對選民的綠委們及賴清德，必有「造反」之舉，很快就有蔡英文眾叛親離的好戲可看了。因此蔡英文和蘇貞昌急轉彎，改口發現金。

若以理性思維來看財政紀律，根本沒有還稅於民的空間，若如此做，只有加深國債，進一步惡化世代間的對立與仇恨。不數年，年輕世代都將學館長和吳子嘉，以三字經及四字經等粗鄙的幹話痛罵蔡蘇集團。今日社會情勢之惡劣何止十百倍於太陽花運動時，早就該打入占領總統府了。

然而從感性的角度來看，「超收的」稅金卻非發回不可。民眾因為低薪、通膨、高房價，日子苦不堪言，若能有這筆「意外之財」，至少能多撐一段日子，等待春暖花開。

其實這就如同勞保及勞退，是一次領好還是按月領好？明明知道按月領比一次領的多很多，長遠來看，當然應該選月退。但是愈來愈多民眾對蔡政府已經不抱希望，寧可活在當下，選擇一次請領。錢跟權交給政府就是一場災難，郭台銘太有學問，說出「禽獸食祿」，直白的說就是豬狗不如。高端醜聞，金管會移送九次，到如今檢調單位仍只虛晃一招，以致大家寧可相信高虹安，也不相信司法，政府信用完全破產。

同樣的，這次民眾一定也認為「鮮吃都不夠，還想曬成乾」，寧可活在當下，要求發回超收稅金，而沒有心力展望未來，期待財政紀律的嚴正化。

但是就算要發，至少應該排富，或集中多給低收入者。郭台銘、張忠謀絕對不差這些錢，綠營「食祿禽獸」及１４５０們，早就Ａ得口袋滿滿，也都不用了。

（作者為退休教授、前衛生署長）

蔡英文 勞保

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