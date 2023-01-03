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王建煊／王老先生講故事之219：年輕就是美

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
年輕就是美。 示意圖(ingimage)
年輕就是美。 示意圖(ingimage)

有人形容年輕女孩子像美式足球，幾十個人在追逐她。三十幾歲的女人像籃球，追求的人已大為減少，只剩下十個。四、五十歲的女性像乒乓球，你推給我，我推給你，誰都不想要。六十歲以上的女人像躲避球，大家避之唯恐不及。

這個比喻雖然有些戲謔，但是它凸顯了「年輕就是美」的一般認知。

讚揚年輕就是美

年輕人有活力，動作輕快，走路有風，皮膚光澤，緊而平滑，一眼看去就很舒服。說年輕就是美，對年輕人可能沒甚麼感覺，但是對年長的人說，這句話就太有道理了。老年人最喜歡聽人家說，「你今天看起來好年輕唷！」因為年輕是種讚美詞，因為年輕就是美。

年輕雖然就是美，但卻是欲久不得。我從三十出頭就擔任簡任官，人家說我是最年輕的簡任官。後來又說我是最年輕的署長、次長，是青年才俊。但說著說著人就變老，現已84歲了！

健康就是美

因此，有人就退一步說「健康就是美」。看到病痛的人，終日難過的樣子，我們終會同意「健康就是美」這句話的。但是健康也是欲久不可得的，我們無法永久享有健康。

先父活到九十幾歲，身體健朗為人羡慕，但最後幾年，仍是諸病纏身，心臟病、老人癡呆症、中風，老人會有的病幾乎都有了。好幾年插著管子躺在床上，過了一段沒有尊嚴的日子。

聖經上說：「草必枯乾，花必凋謝。」當枯乾凋謝來臨之前，人體各種器械都已達耐用年限，必然會有病痛纏身的。

追求心靈之美

人雖能追求短暫的「年輕就是美」及「健康就是美」，但都不持久。最能永久保持的是心靈之美，它是可長可久的。

有次中國小姐選拔賽，大會主題標語是：「心中有愛就是美。」心中有愛的人，臉上有溫暖的光彩，心中有滿足的平安，這就是心靈之美，是最珍貴的美。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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