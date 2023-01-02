王建煊／王老先生講故事之218：良心發現的小偷

美國有位七十歲的老太太，最近收到警察局轉來的一張三百美元支票及一張便條，便條上寫的是：「一九九八年夏天，我偷了您的錢包，對此我非常抱歉，現在將所偷的錢，連同利息，共計三百元，還給您，請您原諒。」

連本帶利寄回

老太太回憶，這是前年的事，她在超市買東西，將錢包放在購物桌上，內有二百八十元，被小偷偷走。她以為再也找不回來了，沒想到事隔這麼久，居然連本帶利的回來了。

老太太說，這個小偷顯然是良心發現了。她希望警察局不要再追究小偷的責任，使此事可以成為典範，感化其他作奸犯科的人，都能夠像這個小偷一樣的良心發現。

孩子因細故離家出走，在外面混不下去了，回家來偷東西，大門沒有關，他就進來了，從母親半掩的房門外，看見母親正跪在那裡禱告。他就偷偷地聽著母親在禱告甚麼，發現母親正在向神祈求，保佑她在外的孩子，讓孩子快點回來，她願付上一切代價，即使要她死都心甘情願。

門沒有關過

孩子聽了後大受感動，良心發現，向母親認罪。孩子並對母親說：「以後要注意門戶，剛才大門忘記關。」

母親回說：「不是忘記關，而是自你離家後，門就沒有關過，這個家隨時歡迎你回來，怕你不好意思敲門，所以門一直開著。」

先生外遇離家出走，但仍牽掛自己的孩子，就偷偷的到學校看孩子。孩子說：「媽媽天天都在為你禱告，求神照顧你，媽媽很為你擔心。」這位先生聽了後，良心發現，決心了結外遇，回到太太的身邊。

凡事問良心

美國有位總統說：「我每件事都要問我的上司，可不可以做。」 總統還有甚麼上司呢？原來他的上司就是他的良心。很多事，法律未必有限制，執法者未必會發現，但良心卻是最好的鑑察者，它無所不在，長相左右，再壞的人也有良心發現的時候。

（本文與台灣醒報同步刊登）