王建煊／王老先生講故事之217：寸草春暉

有次聚會後，一位近七十歲的老太太說要跟我聊聊，我說好呀。老太太說，她先生從前在空軍擔任下士，現已逝世。他們有三個孩子，二兒一女，家境清苦。以前先生每天清早在荒廢的機場上割草，用麻袋裝好後，騎腳踏車運到台中市去賣，每包可賣五塊錢，一次可賣五包，貼補家用。

老年受孩子的氣

退役後先生做小生意賺了點錢，替三個孩子各買了一幢房子。他過世後，孩子們投資開公司要求她擔任掛名董事長，結果生意垮了，她的儲蓄沒有了，還欠了一身債。

兒子不要她，她只好跟比較親近的小女兒住，但是最近小女兒也開始嫌棄她。

有次，她看到某投資公司寄來的信件，就順口問了一句：「妳們又在投資呀！」

女兒生氣的回說：「妳管太多了吧！」

老婦人說著說著就哭了起來。她問我要怎麼辦。我只好安慰她，並勸她如有可能，可以去住老人院。

沒兒沒女是幸福？

這位老婦人一生的辛勞，為兒為女，最後落得如此下場，當然會傷心落淚。但是，這位老太太的遭遇還不算是最壞的，想想現在多數子女的不孝，或許沒兒沒女才是一種幸福！

唐代詩人孟郊，五十歲中進士，但一生從未做過大官，十分窮困，他寫過一首流傳千古的詩「遊子吟」：

慈母手中線，遊子身上衣，

臨行密密縫，意恐遲遲歸。

誰言寸草心，報得三春暉？

他用春暉描寫母愛有如春天暖和的陽光，撫育小草成長茁壯，而這樣的春暉恩情又怎是小草所能報答的呢？但是現在的兒女，很多是在父母的呵護下長大，卻全然無視父母的辛苦，更不知該反哺報答父母，真是令人感慨不已。

子欲養 親不待

聖經以弗所書6章2節勸誡為人子女者：「要孝敬父母，使你得福，在世長壽，這是第一條帶應許的誡命。」

孝敬父母要及早為之。有位朋友談到他死去的父親，紅著眼睛說：「孩子能報答父母的，就像是燒餅上的一粒芝麻而已。但是即使這麼微小，現在想做也沒有機會了，因為父親已經走了。」

「樹欲靜而風不止，子欲養而親不待」，這是一種無可彌補的遺憾，為了不讓自己有這種遺憾，為人子女的，趕緊來盡一點寸草心吧！

（本文與台灣醒報同步刊登）