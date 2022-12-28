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王建煊／王老先生講故事之216：開創自己的一片天

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
有心參與的人一定可以在這些工作上開創出自己的一片天，充實自己的生活，也照亮別人的生命。 示意圖(ingimage)
有心參與的人一定可以在這些工作上開創出自己的一片天，充實自己的生活，也照亮別人的生命。 示意圖(ingimage)

有位寡婦住在台南縣，獨子結婚後住台北，很少再回台南鄉下。寡母很想來台北跟兒媳同住，並看看孫子，但似乎不受歡迎。

這位寡母心中十分苦悶，也有些不平。苦了一輩子，都是為了兒子，但是兒子現在有了老婆就不要娘了。她說：「難道我到台北免費替他們帶孫子，也不好嗎？」

兩片天的磨擦

這位作母親的，原先與兒子在一起，有她的一片天，雖然辛苦，但苦得有意義。現在兒子結婚外居後，她的這片天突然不見了，因此她想在兒媳的天地裡，再建構她的另一片天地。

但她的計畫顯然影響了兒媳的一片天，當兩片天重疊的時候，摩擦自是難免，結果其中的一片天就有破損而不美滿，甚或兩片天都如此。

很多夫妻退休後，經常爭吵，婚姻品質快速下降，有的甚至離婚，原因也是因為兩人本來都有自己的一片天，現在這兩片天突然合一了。這兩片天在本質上可能相當不同，勉強合在一起，當然格格不入。

開創自己的一片天

有位公務員退休後，對太太要買甚麼菜頗有意見，便要求太太每天寫一份菜單簽呈給他批，經他批准後，太太再去買。這樣的日子能不爭吵嗎？

解決問題之道是，每個人應該想辦法去開創自己的一片天，不要想去佔別人的一片天，也不要想到別人的一片天裡去找自己的天地。

人生在世，大半時間在為自己及孩子打拚，但總要留點時間及金錢去為世上那些不認識的人打拚。因此當孩子長大了，或是自己退休了，可以參加一些慈善公益活動。

現在很多有意義的公益慈善機構，缺錢、缺人。有心參與的人一定可以在這些工作上開創出自己的一片天，充實自己的生活，也照亮別人的生命。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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