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王建煊／王老先生講故事之215：偷看孩子的日記

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
他說，晚上父母以為他睡著了，竟然開抽屜偷看他的日記。 示意圖(ingimage)
他說，晚上父母以為他睡著了，竟然開抽屜偷看他的日記。 示意圖(ingimage)

大陸哈爾濱市一位高中學生，怒氣沖天的到警局控告父母侵犯他的隱私權。他說，晚上父母以為他睡著了，竟然開抽屜偷看他的日記。

這位高中生說，他在家裡像個囚犯。每天只能到學校或待在家裡，只要溜出去玩一下，回來就挨訓。

父母的監控

初三的時候，父母在他房門上掛一小鈴噹，剛開始以為父母在為他裝飾房門，後來發現是用來監視他的。每次他開門鈴噹就會響，父母就會出來問，要幹甚麼？

他說，父母常進房間問他要喝水嗎？其實目的也是看他在做甚麼。他還發現，父親來看他時，常都光著腳丫，無聲無息的走進來，這樣較容易發現他在做甚麼。

他說，現在最大的願望，就是考上外地的大學，脫離父母的監控，獲得自由。

關心過度成反彈

這個孩子控告父母侵犯他的隱私權，甚麼是隱私權？隱私權最簡單的定義就是，個人不受他人干擾的權利，範圍主要是個人事務。隱私權觀念開始得很早，人類始祖亞當、夏娃在伊甸園裡用樹葉遮蔽身體，就是一種隱私權的保護。

父母偷看孩子的日記，絕大部分沒有想到會侵犯孩子隱私權，也根本沒有這種動機，主要是關心孩子，想瞭解孩子的生活作息。

就像這位高中生的父母後來也到了警察局，母親流著眼淚說，因為他們夫妻都在工作，希望能瞭解孩子行為及內心狀況，所以才會偷看孩子日記，絕無侵犯孩子隱私權的意思。我想這話是可信的。

增加親子互動

一九九九年大陸教育單位的研究發現，十至十八歲孩子的家長，有三分之二用偷看日記、信件等方式，來瞭解孩子。研究又發現，有4%的小學生，將家長及老師看他們的日記，視為是瞭解自己的方式。但有40%及51%的初中生及高中生表示反感。

聯合國兒童福利公約，規定隱私權是兒童權利之一。父母以前看孩子日記等方式來瞭解孩子，已有問題。應該增加親子時間，製造更健康的親子活動，放下父母的尊嚴，增加親子互動，當孩子將父母視為最佳傾訴對象時，就沒有必要偷看日記了。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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