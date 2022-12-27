王建煊／王老先生講故事之214：黃昏之戀何其美？

在一個山區的老人院裡，有一對七十多歲的情侶。女的每天早上仔細地打扮著，對著鏡子照了又照，看著時鐘，等待男友的出現，男友的推門聲，是她最興奮的時刻。男的每天也是盼望這時刻趕緊到來，兩人牽著手走在山區的小道上，黃昏之戀，何其美麗。

黃昏之戀 人間美事

每個人的婚姻有甘有苦，但是戀愛時刻永遠是那麼的甜美。老年喪偶，人生大不幸，但如能再有黃昏之戀，該是人間美事。

但是事與願違，這對熱戀中的老人家，因為他們的子女不贊成，以至好事多磨。正如有些年輕人的婚姻為父母反對一樣，實在是令人十分遺憾的事。

有次一位不相識的小姐打電話給我，談到她的父親已經八十多歲，身體也不太好，最近認識一位女士，談及婚嫁。家人認為不妥，希望我打電話給她父親，勸勸他打消再娶之意，因為她常聽父親提到我，對我印象極好，如果我願意勸她父親，定會有效果。

讓父親快樂一年

我問完原因後，就坦率地告訴她我不但不會去勸退，而且會鼓勵這場黃昏之戀。我說：「如果有甚麼方法能讓自己父親快樂，做子女的都該盡力去促成，哪怕只能讓父親快樂一年，也是值得的。」

這位小姐說：「我們做子女的都很孝順，對父親的照顧十分周到。」我說：「老人家需要的不僅僅只是物質，還包括肉體上的愛撫，你們做子女的能辦到嗎？」

不少子女反對父母再婚，大多與遺產繼承有關。如果確實懷疑對方有爭奪遺產的動機，也可藉預留遺囑，遺產預先作安排來加以防止，不能因此就反對父母再婚。

有的子女因為年幼，反對父母再婚，以感情因素居多；這是因為害怕繼父或繼母，奪走親情之愛，或覺得對已逝父或母有所虧欠。但這都不是甚麼有理的觀念，可以糾正引導的。

老人需要老伴

老人家有時最苦悶的事，就是孤獨寂寞。夫妻是最能解決孤寂的人。我們常說，人年長時，要有老本、老伴、老友。這三件事中，有兩項都是跟人際關係有關。所以，我是比較贊成黃昏之戀的。

但是黃昏之戀，真的都很美嗎？那到不見得。很多人說結婚是走入墳墓。台灣離婚率一度是亞洲第一名。這些都是嘗過墳墓味道的人，老了又要再進墳墓？還說黃昏之戀何其美？不是很滑稽嗎？

婚姻是墳墓還是樂園，各有其是。但是從上帝創造人類來說，是希望人能結婚，並生養眾多的。至於把婚姻搞成像墳墓，那是人在自作孽。黃昏之戀，究竟美不美，也是看你怎麼經營這段黃昏之戀。

有人說黃昏之戀，就只是黃昏之戀，並不一定要立約。兩情相悅的在一起，就很夠了。

2004年日本作家杉山由美子提出「卒婚」觀念，就是在繼續維持法律上的婚約關係下享受不受婚姻約束的各自生活。卒婚甚受退休長者歡迎。而黃昏之戀，則可採取有婚約之實，而無婚約之名。讓死多活少的長者，能蒙其利而少其害是黃昏之戀最重要的考量。

（本文與台灣醒報同步刊登）