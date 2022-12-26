王建煊／王老先生講故事之213：旅遊殺價？

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聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
旅遊業競爭得厲害，紛紛殺低團費。 示意圖(ingimage)
旅遊業競爭得厲害，紛紛殺低團費。 示意圖(ingimage)

有次參加印尼六日遊，同時碰到許多台灣的旅行團，相詢之下，發現我們的團費貴了四千多元，團員有些不開心，向導遊抱怨。

團費不同有原因

後來才發現我們非但住的旅館比較好，吃得比較好以外，很多地方的門票都包含在團費裡，強迫採購的次數也比較少。而其他幾團樣樣都比我們差，紛紛向我們抱怨他們的導遊服務態度惡劣，只知道帶他們去藝品店買東西。

待回程我們上飛機時，那幾團居然上不了飛機，因為機票出了問題。

出國觀光的目的，在換得身心愉快，旅遊業是服務業，團費壓得過低，品質自然降低，品質不佳的旅程，當然無法玩得開心，結果徒然浪費金錢及時間，有時換來的反是一肚子氣。

羊毛出在羊身上

旅遊業競爭得厲害，紛紛殺低團費。很多參加旅行觀光團的人，說也奇怪，只會比較團費高低，很少注意品質。許多旅行糾紛都是發生在團費過低的旅行團，有些不肖旅行社，先拉到客人再說，旅遊過程中再偷工減料。

有的導遊非但沒有薪水，還要繳費給旅行社，導遊靠甚麼生活，不言可喻，自然要用一些令人生氣的方法賺回來。

羊毛出在羊身上，天下沒有白吃的午餐，旅遊業不會平白為旅客服務的，因為他們也要生存。

勿讓別人虧本

我參加旅行團出國觀光，每次都很愉快，倒楣事從未遇過，原因無他，團費便宜過頭的我絕不參加，而我也絕不殺團費，該給的一毛不少，要知道良好的服務是要花錢買的。

如果讓別人賺得開心，別人也會服務得讓你滿意，讓別人虧本，倒楣的便是自己。凡事想通了，就能抓住做事的原則。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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