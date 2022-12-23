廖元豪／18歲投票權修憲 為何壯志未酬？

廖元豪 十一月廿六日，不只是地方選舉，同時也是二○○五年制定憲法增修條文十二條以來，首次適用這麼高門檻修憲。結果複決未過。

這次立法院提「十八歲公民權」修憲案，是各黨均同意下提出。結果同意票約五百六十萬票，與通過門檻的九百六十一萬票有極大距離，同時還有五百萬左右反對票。此外，大約還有七十多萬人只投選舉票未投複決票。為何「立法院無異議」提案，人民卻不是那麼有「共識」？立委不也是代表民意嗎，為什麼「代表」與「人民」意見落差頗大呢？

這結果讓我們看到民主憲政的一些重要關鍵：

第一，代議政治、政黨政治，與「全民」或「國民意志」仍有距離。這也就是為何剛性憲法修憲門檻會這麼高，而且要以公投補充代議政治不足的原因。

「法律」原則上是代議政治產物，由民意「代表」透過政黨協商、對話，最後達成的政治成果。但法律未必絕對代表民意，代議士也可能忽視或背叛民意。要通過高門檻修憲，只靠政黨就不夠。它必須讓「全民」動起來，形成全國積極關切的「憲法時刻」（constitutional moment），才可能過關。從複決結果來看，顯然立院不當然體現「全民意志」。

第二，人民欠缺投票動力。原因很多，例如：各黨一致同意，欠缺政治爭議，無法引起關注；它也無法造成各個年齡層的「共感」，因為十八歲投票權對這次選舉人（滿廿歲）沒直接影響，而十八歲到廿歲青年不能投票（且他們也未必支持）；部分選民懷疑本案只是民進黨催票工具，有利民進黨，使他們不支持或欠缺興趣。

當年美國能通過憲法增修條文第廿六條，保障十八歲以上國民投票權，是從二戰「十八歲徵兵」就開始醞釀「降低投票權」聲浪，加上越戰徵兵，累積社會普遍支持能量：要我們（與我們孩子）為國赴死，難道不該賦予其公民權決定國家政治？這種動能在我國幾乎不存在—大家早習慣當兵與投票年齡脫鉤，且對徵兵也沒那麼強烈反彈。

第三，政黨沒花太多工夫宣導與動員。台北市三腳督、新竹市高虹安，及各區域議員激烈競爭，才是政黨關心的。資源都優先在「選舉」宣傳與辯論，修憲案幾乎是晾著，等到最後才做幾個廣告。若政府能把它為執政黨宣傳費用，多花兩成宣導複決修憲；政務官們多呼籲大家參與複決，投票率一定提升不少。

投票結束，聽到另一種聲音：修憲門檻太高，根本反民主。這說法本身就是公民意識最糟示範—推動修憲政黨、政府與團體，不檢討自己「不夠努力」，卻怪罪憲法，這是什麼心態？當初難道不知道這是很高門檻嗎？二○○五年會有這麼高門檻，不也是人民歷經九○年代頻繁修憲，看到政黨總是把憲法當權力鬥爭工具，反彈結果嗎？修憲門檻雖高，但其正當性就是建立在「憲法應體現全民意志」想法上，不讓政黨、代表操弄憲法規範。自己推修憲不認真，卻要怪憲法，其實也等於怪頭家（國民全體）不配合。這樣心態，怎能帶動「憲法時刻」，怎能讓人民相信這些人真心支持民主，真誠相信「投票權」最重要？（作者為政治大學法律學系副教授）