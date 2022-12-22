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王建煊／王老先生講故事之212：多想點高興的事

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
多想點高興的事。 示意圖(ingimage)
多想點高興的事。 示意圖(ingimage)

有位老太太，有五個兒子，其中三個經常壞事不斷，鄰居都畏而遠之，其中一個好一點，在政府機關服務，官拜科長，但最近又因貪污，被判了三年半的刑期。老婦人真是難過極了。

老太太的快樂之道

還好她最小的兒子很爭氣，獲美國航太博士學位，在一家公司擔任工程師，並經常上報上電視發表意見，頗有名望。老太太最喜歡人家談她的小兒子，一談到小兒子就笑容滿面，但是一想到另外那四個孩子，常常不禁流下眼淚來。

老太太後來發現，她應該多想小兒子，盡量忘掉另外四個不肖的兒子，這樣她會快樂些。因此她在家裡放置許多小兒子的相片，從小到大都有，尤其兒子的博士照更是放大陳列。報紙上若有兒子的新聞都剪貼成冊，不時翻閱，向人介紹。而另外四個兒子的相片都收了起來。這樣她每天都與能令她快樂的人為伍，日子就好過多了。

回到從前

多數人年紀大了，覺得怎麼照相都不好看，想到自己日漸衰老，風華不在，多少會有些氣餒，快樂減少了。

有位朋友，最近找了些年輕時，與太太戀愛時的相片，放大並配以上好的相框，放在客廳、臥室、書房、辦公室，甚至衛浴間都放一張。看到自己的英俊挺拔，太太的年輕美貌，彷彿又回到了從前，許多美麗回憶重新再現。至於老年照片都收了起來，日子也美麗多了。

這樣子，好像有點自己騙自己一樣。其實不然，人生旅途上，有苦有樂，多想些快樂的事，日子就會快樂起來，盡想些痛苦的事，日子就不會好過。我們為甚麼不多想些高興的事、讓自己更快樂一點呢？

多想快樂的事

有個故事說，一個鄉下賣蛋的小女孩，拎著一籃雞蛋去市場，在路上她邊走邊想，我要將雞蛋孵成小雞，雞生蛋又孵小雞，然後養鴨子，再養豬，可以有個小農場。我要將錢存在銀行，再找個好丈夫，成家，生孩子，愈想就愈快樂。

這個小女孩，如果一味地看著窮苦的現實，天天賣點雞蛋，將來會有甚麼前景呢？想著想著，恐怕就會哀嘆起來。其實這又何必呢？想想好的過去，策劃美麗的未來又不惹人嫌，又不花錢，能讓自己快樂起來何樂不為呢？

聖經上說：「喜樂的心乃是良藥。」讓我們多想點高興的事，有顆喜樂的心，使自己日子好過一點吧！

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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