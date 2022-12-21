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王建煊／王老先生講故事之211：如何皆大歡喜？

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
菲律賓人吃椰子，是把汁倒掉，吃椰肉。台灣人則喜歡喝椰汁，少吃椰肉。 示意圖(ingimage)
菲律賓人吃椰子，是把汁倒掉，吃椰肉。台灣人則喜歡喝椰汁，少吃椰肉。 示意圖(ingimage)

菲律賓人吃椰子，是把汁倒掉，吃椰肉。台灣人則喜歡喝椰汁，少吃椰肉。這兩種人一起吃椰子，各取所需，一定皆大歡喜。

各取所需

酒席上的蹄膀是一道佳餚，會吃的人一定吃蹄膀的皮及肥肉，有人怕肥肉，只挑中間瘦肉吃，行家一看就知道是外行。可是這兩種人一起吃蹄膀，一定也是各取所需，皆大歡喜的。

百貨公司專櫃賣女性成衣，一件標價八千元，打對折只售四千元，顧客甚為高興。其實成本是二千元，商家賺二千元，皆大歡喜。這就是為甚麼百貨公司經常打折銷售，生意興盛的道理。

創造雙贏

有位朋友向一家公司租房子，租金每年三十萬元，這位朋友要求以三百萬元押金，替代租金，房東滿心歡喜的同意了，因為該公司向外調頭寸，利息是年率15%，三百萬元押金利息為四十五萬元。這位朋友當時存在銀行的錢，利息只有6%，等於每年只付租金十八萬元。房東房客都感滿意，皆大歡喜。

有位局長，經常將他的特別辦公費，用作獎勵或救助同仁之用，同事都甚感動，更是賣命的工作。因此，那個單位的績效名列前茅，不久該局長就榮升了。部屬得了獎金，局長升了官，人民得到了更有效率的服務，皆大歡喜。

想辦法皆大歡喜

如果老闆將批評夾在厚厚的讚美中，員工缺失改進了，老闆卻未得罪人，不也是皆大歡喜嗎？

人生無論人際關係或做生意，都要想辦法做到皆大歡喜的境界，自己高興，別人快樂。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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