王建煊／王老先生講故事之210：你是開車先知？

台北交通之所以紊亂，是因為我們有很多紅綠燈先知者。紅燈還未變綠，他已預知將變綠，立刻衝過去。如果前車不是先知者，後面的先知就會按喇叭催促他。

後知後覺慘賠

台北交通雖然紊亂，但車禍並不如想象中多，為甚麼呢？因為經驗培養出另一批讓車先知者。前車雖然未打方向燈，但看它的樣子就知道它要變換車道了，腳趕快擺在剎車上等待，果不其然，它變換車道過來了。

台灣股市內線交易充斥，有人稱之為吃人市場。許多資訊不足的股票族，是市場上的盲目無知者，他們經常後知後覺，因此被套、殺，多數都賠得很慘。但是許多股市大戶，領導炒作，是股市的先知先覺，他們騎在後知後覺的股票族身上大賺鈔票。

醫生對病人來說，通常都是先知先覺者，病人多數是後知後覺者。但生同樣的病，吃同樣的藥，醫生生病好得卻比病人慢。因為醫生知道，藥的效力有幾分，病人不知，醫生說有效，病人就相信，這種信賴力，在治病上有很大的療效。所以先知的醫生，有時不見得比後知的病人，在醫療上更佔便宜。

不知反而快樂

有兩個癌症病患，住在同一間病房，一個對自己病情瞭若指掌，因為他的家族裡多人罹患此症，都是他一個個送走的，現在知道輪到他了，想到來日無多，終日以淚洗面。

另外一位則不知其有癌症，住院時仍大談其人生計畫，出院後要做哪些大事，直到病情惡化，依習俗要在家裡壽終正寢，將他移回家時，他還以為可以出院了。癌症雖讓他有病痛之苦，但精神上他始終是快樂有希望的。

這兩位癌症病患表現之所以不同，因為前者是先知先覺者，後面這一位則是不知不覺者。

人雖然可分為先知先覺者、不知不覺者、後知後覺者三種，但究竟何者較佳，未有定論，全因時、地、事而有不同。

（本文與台灣醒報同步刊登）