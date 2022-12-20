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王建煊／王老先生講故事之209：我們都是聖誕老公公

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
我們都是聖誕老公公。 示意圖(ingimage)
我們都是聖誕老公公。 示意圖(ingimage)

關於聖誕老人，聖經上並無記載，相傳是在公元三百年前後，土耳其有位出生於荷蘭的主教尼古拉斯(Nicholas)。他非常關心貧窮的人，知道有人窮困時，就會偷偷的將救濟物品送給他們。

聖誕老人真有其人

尼古拉斯後來被羅馬皇帝迫害致死，後人尊稱他為聖人，在他名字前面加了個聖字，稱聖尼古拉斯(St. Nicholas)。這是荷蘭文，譯成英文就成了 Santa Claus，聖誕老人。

據說尼古拉斯曾搭救三位將被賣掉的少女，他將金子由窗外丟進少女的家，剛好丟到晾在壁爐上的一只襪子裡。所以後來每逢聖誕節，大人就將禮物放在孩子準備好的襪子裡。也有孩子在聖誕夜，將襪子掛在床頭，等待聖誕老人的禮物。

芬蘭有聖誕老人村

聖誕老人究竟出自哪個國家 ? 關於這個問題有許多不同的版本。其中，芬蘭的露凡尼美(Rovaniemi)被稱為聖誕老人的故鄉，在那裡有聖誕老人村，並有輪值的聖誕老人陪遊客照相。有年我和內人參加北歐旅行團時，曾有幸參觀了這個聖誕老人村，並與聖誕老人合影留念。

在芬蘭靠近北極圈的地方，有個聖誕老人專屬郵局，每年有四十萬封信及聖誕卡寄給聖誕老人。

你也可以是聖誕老人

其實聖誕老人究竟出自何國並不重要，重要的是你我都可以成為聖誕老人。聖誕老人不一定要穿紅衣、戴紅帽，也並非只在聖誕節出現。凡是關心他人，肯與他人分享的人，就是他人的聖誕老人。一個有效率、有愛心的政府，讓人民有安和樂利的日子可過，這個政府就是聖誕老人。

以行公益慈善為志的專業機構，以及對公益慈善機構默默捐款的人，他們都是聖誕老人；比爾·蓋茲捐款一千億美元，德蕾莎修女終身服務垂死的病人，他們更是聖誕老人。

在聖誕節的前夕，讓我們時時關心他人、肯與他人分享，因為聖誕老人時時在，處處有，讓我們一起來成為聖誕老人吧!

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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