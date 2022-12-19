王建煊／王老先生講故事之208：好不好看問別人

年輕人喜歡校園民歌，我聽起來好像在唸經一樣，沒有歌的韻味。而我喜歡的國語老歌，年輕人說有氣無力太沒勁了。我想這可能不僅是個人喜好問題，而是與年輕一代已有代溝。

好不好看問別人

有次去服裝店買牛仔褲，量褲長時，太太說現在流行長一點，褲腳管看起來要嘟嘟的，我則喜歡長度直直的到鞋面。我問店員哪種好看，她說嘟嘟的好看。我又問了兩位逛店的顧客，都說嘟嘟的好看。

最後，我決定褲長要嘟嘟的，因為衣服好不好看要問別人，穿得舒不舒服則在自己。

後來碰到很多事與人意見不同時，我就想到褲長嘟嘟的比較好看的經驗，而多聽多參考別人的意見。

我們基金會下設有一個音樂組織，名叫「以斯帖音樂家族」，由一群聲樂家及樂器演奏家所組成，水準很高。有次要到電視台演唱，我主張穿制服，像一個團體。但是他們卻不以為然，有位女團員甚至說，穿了制服就唱不出來了。

他們的意見我不以為然，但是想到褲長嘟嘟的經驗，我同意他們不穿制服。

博採眾議

個人的事，褲長是不是嘟嘟的，是小事；但處理國家大事，如果不能博採眾議，作最好的決定，影響就大了。

蔣經國開放大陸探親、報禁、黨禁，受人肯定；大陸鄧小平搞改革開放，社會進步了，人民生活水準提高，大家歡喜。這些都是尊重民意，影響重大的好例子。

每個人因為背景的不同，想法認知很自然的會有差異，因此不能盡是站在自己的立場講話，要設身處地，換個立場看問題，常會有不同的答案。

尤其在曉得與別人背景有差異，或有代溝時，就更應該謙卑虛心，考慮別人的意見。

Horace Mann說：「別人與你意見不同時，不要只想去搞別人的腦袋，要先搞自己的腦袋。」這句話值得大家經常放在心裡。多欣賞別人看法，是造就自己的良方。

（本文與台灣醒報同步刊登）