快訊

直播／本土確診今增10,317例、境外48例 23人病歿

英國美女初次來台灣「人生差點登出」 嚇壞大喊：從來沒碰過

被周玉蔻說「吃軟飯的」 王鴻薇先生陶允正首次發聲回應

王建煊／王老先生講故事之208：好不好看問別人

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
衣服好不好看要問別人，穿得舒不舒服則在自己。 示意圖(ingimage)
衣服好不好看要問別人，穿得舒不舒服則在自己。 示意圖(ingimage)

年輕人喜歡校園民歌，我聽起來好像在唸經一樣，沒有歌的韻味。而我喜歡的國語老歌，年輕人說有氣無力太沒勁了。我想這可能不僅是個人喜好問題，而是與年輕一代已有代溝。

好不好看問別人

有次去服裝店買牛仔褲，量褲長時，太太說現在流行長一點，褲腳管看起來要嘟嘟的，我則喜歡長度直直的到鞋面。我問店員哪種好看，她說嘟嘟的好看。我又問了兩位逛店的顧客，都說嘟嘟的好看。

最後，我決定褲長要嘟嘟的，因為衣服好不好看要問別人，穿得舒不舒服則在自己。

後來碰到很多事與人意見不同時，我就想到褲長嘟嘟的比較好看的經驗，而多聽多參考別人的意見。

我們基金會下設有一個音樂組織，名叫「以斯帖音樂家族」，由一群聲樂家及樂器演奏家所組成，水準很高。有次要到電視台演唱，我主張穿制服，像一個團體。但是他們卻不以為然，有位女團員甚至說，穿了制服就唱不出來了。

他們的意見我不以為然，但是想到褲長嘟嘟的經驗，我同意他們不穿制服。

博採眾議

個人的事，褲長是不是嘟嘟的，是小事；但處理國家大事，如果不能博採眾議，作最好的決定，影響就大了。

蔣經國開放大陸探親、報禁、黨禁，受人肯定；大陸鄧小平搞改革開放，社會進步了，人民生活水準提高，大家歡喜。這些都是尊重民意，影響重大的好例子。

每個人因為背景的不同，想法認知很自然的會有差異，因此不能盡是站在自己的立場講話，要設身處地，換個立場看問題，常會有不同的答案。

尤其在曉得與別人背景有差異，或有代溝時，就更應該謙卑虛心，考慮別人的意見。

Horace Mann說：「別人與你意見不同時，不要只想去搞別人的腦袋，要先搞自己的腦袋。」這句話值得大家經常放在心裡。多欣賞別人看法，是造就自己的良方。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

延伸閱讀

王建煊／王老先生講故事之207：功高不震主

王建煊／王老先生講故事之206：自由的代價

王建煊／王老先生講故事之205：平坦與起伏

王建煊／王老先生講故事之204：有骨氣的人

相關新聞

王建煊／王老先生講故事之208：好不好看問別人

年輕人喜歡校園民歌，我聽起來好像在唸經一樣，沒有歌的韻味。而我喜歡的國語老歌，年輕人說有氣無力太沒勁了。我想這可能不僅是個人喜好問題，而是與年輕一代已有代溝。

蘇益仁／全球新冠疫情的最後拼圖揭曉

中國十二月發生的「白紙革命」引發中國新冠防疫由動態清零進入解封政策，也繼而引發全國各大城的疫情急遽上升，專家預測未來幾個...

陳亮恭／獨釣寒江雪的蓑笠翁不孤獨

十多年前，日本趨勢大師大前研一出版《一個人的經濟》，內容有許多他對世界的觀察及未來趨勢預測，他也指出高齡少子社會趨勢下，...

王正方／家祭無忘告乃翁

二○一七年，教育部指國語日報社為政府捐助的財團法人，以主管機關之姿下令修改章程，教育部派任多名主要董事。國語日報社不服，...

嚴震生／史上最不對等的囚犯交換

十二月八日，美國與俄羅斯達成協議，做了一項囚犯交易，但這並非戰爭中的戰俘交換，也不是兩國交換被捕的間諜，而是用一個聲名狼...

王建煊／王老先生講故事之207：功高不震主

一對戀人在商討婚禮要請誰當伴娘時，遲遲無法決定，因為理想中的幾位人選，都被準新娘以不同的理由否决了。準新娘考慮的是甚麼呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。