王建煊／王老先生講故事之207：功高不震主

一對戀人在商討婚禮要請誰當伴娘時，遲遲無法決定，因為理想中的幾位人選，都被準新娘以不同的理由否决了。準新娘考慮的是甚麼呢？

找伴娘的考慮

其實準新娘有其難言之隱，因為幾位伴娘人選都長得比她漂亮。而新娘絕對不會找比她漂亮的人當伴娘，因為萬一全場焦點都集中在伴娘身上，甚至令新郎有娶錯人的遺憾，那麼，新娘子還有甚麼光彩可言呢？

有位名節目主持人，堅決反對另一位資淺主持人與他同台，說這位年輕人口齒欠清晰，態度欠穩重，與他的風格不同。其實這都是表面原因，真正的原因是這位資淺主持人來勢洶洶，頗有超越、甚至是取而代之之勢，使他產生危機感。

我們常講功高震主，講的時候，多少有點是「功高」的人受到了委屈，「被震」的主有點小氣的感覺。其實這並不完全正確。現今無論任何工作，想要成功都必須講求團隊合作，整個團隊去打拚才行。因此所有的首功都應加諸團隊領導人的身上，然後再由領導人分功下去，否則團隊運作就會有不良後遺症產生，終至事情無法圓滿成功。所以，良好的團隊根本不應該發生功高震主的事。

領導人的授權

首功為甚麼要記在領導人身上呢？有時明明是副手或部屬完成的事，功勞也要記在首長身上嗎？

從前有位部長很懂得授權，幾位次長幹得有聲有色，在媒體的渲染下，大有次長才是將才的味道。這位部長說了一句語重心長的話，「如果沒有我的授權和支持，他們能做得了這些事嗎？」

部長能授權、支持部屬達成任務，就是了不起的貢獻。現在民選行政首長，為了選票，事必躬親，為的就是怕部屬獨占光彩。結果團隊精神無法發揮，當然不能成就大事。

嫉才或功高震主都不是好事，但是如果有才能的人或是功高的人，經常讓他人產生危機壓力，他的命運也就好不到哪裡去。反之，如果能做到「有才不遭人嫉，功高又不震主」，那才是最有智慧的人。

（本文與台灣醒報同步刊登）