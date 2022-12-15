王建煊／王老先生講故事之206：自由的代價

越南淪陷時，許多人乘船逃難。一艘漁船限載五十人，卻擠上一百人，船上燃油、糧食及水很快用盡，最後只能任船在海上漂流。突然發現遠方有船隻靠近，以為獲救了，但來的竟是海盜船，海盜上船打殺洗劫一空。這種被海盜洗劫的事，有時一條船會經歷好幾次。

妹妹被推下水

海盜有時會將船上人殺光，將船鑿沉，年輕女子則押走賣到色情場所牟利。有位輾轉逃到美國的年輕女子，回憶說，她的父母在戰爭中都已死亡，她帶著兩個年幼的妹妹乘船逃難。海盜們將船鑿沉，將兩個妹妹推到海裡，妹妹被撲通推下水，載浮載沉喊救命的情景，現在她只要一閉上眼睛仍會浮現。

有些女子被賣到私娼館，懷孕或得性病，慘不忍睹。據估計，當時海上逃難的越南難民，存活率僅50%。換言之，有一半的人在投奔自由的路上，喪失了生命，自由的代價何其高昂。

自由代價何其高

美國為解放黑奴問題發生南北戰爭，南方為農業需要，多雇用黑奴；北方發展工業，否定黑奴制度。四年的南北戰爭，死亡的士兵在六十萬人以上，最後四百萬黑奴是自由了，但這種自由的代價是六十萬士兵的寶貴生命換得的，自由的代價何其高。

有位年輕人在朋友慫恿下吸食安非他命，漸漸與毒品掛勾，甚至為了毒品去搶劫殺人，前後進出監獄有六次之多。每次獲釋時，他都立志戒毒，但就是戒不掉。最後他要求母親為他做一個鐵籠子，把自己關在裡面。然而當毒癮來時，仍然忍受不住，破籠而出，繼續吸毒。

重獲自由

這位年輕人在走投無路時，看到一張福音單，說福音可以戒毒，在半信半疑的心情下，他來到了台南福音戒毒村。終於把毒戒掉了，而且進入神學院，成了傳道人。他感慨的回憶說：「我自由了，脫離了毒品的捆綁，但回想過去這十幾年的墮落，自由的代價真是太高了。」

自由的享有，有時似乎是白白得來的，不覺珍貴，只有曾經喪失自由的人，才知自由的可貴，才知自由的代價何其高昂。

（本文與台灣醒報同步刊登）