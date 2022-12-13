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王建煊／王老先生講故事之205：平坦與起伏

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
起伏才有豐富人生，平坦不是最佳道路。 示意圖(ingimage)
起伏才有豐富人生，平坦不是最佳道路。 示意圖(ingimage)

「起伏才有豐富人生，平坦不是最佳道路。」這是一則隆乳廣告詞，形容女人的胸部如果像飛機場一樣平坦，多少會有點遺憾，必須有些起伏才好看。

平坦並非最佳道路

這則隆乳廣告，大家是否認同可能見仁見智。但是用在人生旅途上卻是十分恰當而富含哲理。

平坦不是人生最佳的道路，因為人生的路不可能永遠平坦，走過太多順境，過了太多舒服日子，遇到挫折艱辛時，容易手足無措，甚至歸於滅亡。

有人說：「靜海出不了好水手。」一個水手如果都是在平靜的海上行船，他可能深自慶幸，認為自己命好。但是一遇大風大浪，因為沒有處理經驗，就可能沉船葬身海底。他所認為的好命，反而讓他喪了命。

無力回天，死得其所

清光緒皇帝百日維新失敗，六君子被殺，譚嗣同為其中之一。臨行前，譚嗣同說：「有心殺賊，無力回天，死得其所，快哉快哉。」慷慨就義。

譚嗣同家境富裕，本可過著悠哉的日子，但是他飽讀中外書籍，充實自己，欲救中國。中日甲午戰爭，中國慘敗，更加深他救國之心，處處倡議變法維新。後得機會與康有為及梁啟超等，共同參與光緒皇帝的戊戌變法，最後雖然失敗，但對後來的國父革命等都有著深遠影響。他死時雖只有三十三歲，但比庸碌一生，過著富家子弟的日子要有意義多了。

胸有大志

班超年輕時家境貧困，靠替官府抄錄文書維生，但這與他的救國大志顯相違背，終有投筆從戎的故事產生。

班超在東漢三通西域上扮演了重要角色，他在西域工作了三十幾年，與五十多國建立關係。他首次參與出征西域任務時，已年屆四十一歲，但只要胸有大志，年齡根本不是問題。

好逸惡勞是人的天性，但是好逸惡勞的日子看似好過，其實乏味；起伏的人生，看似顛沛，卻能開創豐功偉業。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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