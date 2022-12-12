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王建煊／王老先生講故事之204：有骨氣的人

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
蘇武是位有骨氣的人。記者李青霖／攝影 (資料照片)
蘇武是位有骨氣的人。記者李青霖／攝影 (資料照片)

有位男士來看中醫，問醫生有沒有甚麼中藥，可以補一補，增加一點骨氣，因為他太太一直嫌他缺少骨氣。

誰有骨氣？

公元前一百年，漢武帝天漢元年，蘇武率使節團抵匈奴，匈奴發生政變，蘇武被無端牽連。匈奴欲勸降蘇武以羞辱漢朝，蘇武正色反駁勸降者，並拔刀刺進胸膛以明志。救活後被流放北海放羊，而給他的全是公羊，言明等公羊可產奶才放其歸。

蘇武在北海牧羊十九年，最後被釋放歸國，受到盛大歡迎。有首歌叫「蘇武牧羊」，我每次唱這首歌，就隱然看到蘇武在北海孤獨牧羊，不屈不撓的樣子，感佩萬分。

蘇武是位有骨氣的人。

留取丹心

南宋文天祥，二十一歲中狀元，公元一二七六年元軍打到南京，官員皆逃，文天祥毅然負起保衛國家重任，一二七八年兵敗被俘，吞藥自殺獲救。元軍多次逼迫，軟硬兼施，皆不肯降。元軍在他身上加滿刑具，關在陰冷牢房內四年，被斬時才四十七歲。他的名句：「人生自古誰無死，留取丹心照汗青」，以及「時窮節乃見，一一垂丹青。」長期以來不知激勵了多少忠臣烈士的心。

文天祥是位有骨氣的人。

無求品自高

蘇武及文天祥在被勸降過程中，勸降者均極盡威脅利誘之能事。元軍滅南宋後，仍繼續勸降文天祥，並應允他只要投降可續當宰相，但被嚴詞拒絕。這些人為甚麼這麼有骨氣？因為他們懂得生命的意義，並且看輕個人的名利。

有個國家政治腐化，執政黨在提名國會議員時，因擺不平眾人意見，引起內部爭吵。黨負責人說：「沒關係，要錢給錢，要位子給位子，很快就擺平了。」這些人生命中只見名和利，有名有利就不再吵鬧，主事者也深諳其理，所以很快大家就都就範，一切擺平了。

所以當骨頭裡多了名利，就少了骨氣。人到無求品自高，品高骨氣乃生，品低骨氣就不見了。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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