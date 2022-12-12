王建煊／王老先生講故事之203：這樣死不值得

漢武帝時匈奴經常來犯，有次大將軍李陵率兵五千，抵抗匈奴，被匈奴八萬大軍圍困，打了十幾天，彈盡援絕，李陵被俘投降。漢武帝大怒，將李陵母親、妻兒全家問斬。

漢武帝大怒

司馬遷認為李陵曾有功朝廷，功足抵過，況且五千人對抗八萬人，能堅持十餘日已屬不易，而且投降不一定是真降，可能是在等待機會再報國。

盛怒中的武帝聽不進這些話，更加怒火攻心，即下諭處司馬遷宮刑。宮刑是割除男性生殖器的一種刑罰，是極其屈辱又痛苦的處罰。司馬遷本想一死了之。但是他想起，他如這樣死去，太不值得了，與牛身上拔去一根毛，或一隻螞蟻死了又有甚麼兩樣。司馬遷乃勇敢的活下來，最後完成了曠世鉅著《史記》而留名千古。

死，值得嗎？

死有重如泰山，輕如鴻毛。人生自古誰無死，但死要死得其時，死得有價值。司馬遷顯然把握住了生死的關鍵，他明白為了宮刑的屈辱而死不值得。

有個女孩的男友移情別戀，她到男友家，上吊自盡，值得嗎？這樣不負責的人離開了是福不是禍，畢竟現在離開總比結了婚再移情別戀，拋棄妳好多了吧，況且為這樣的男人失去生命，值得嗎？

爲誰坐牢？

有位官員被民意代表指責涉嫌貪污，一氣之下自殺了，遺書中說要自殺以明志，表示自己是清白的。但是這樣的自殺真的可以表示清白嗎？會不會有人猜想是畏罪自殺哩 ! 人已死，再也沒有機會為自己辯白了，這樣的死根本不值得。

有個年輕人參加幫派販毒被捕，為了表示自己夠義氣，一肩扛下所有責任，結果被判了十幾年徒刑。假釋出獄後，發現道上的弟兄們仍在搞販毒及走私的勾當，而且入獄的這幾年，道上的弟兄們對其家人沒有一絲照顧，他終於想通了，為這些人去坐牢、去死是很不值得的。

（本文與台灣醒報同步刊登）