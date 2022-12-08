王建煊／王老先生講故事之202：毛蟲過河

有隻毛蟲想要渡河，別人都笑他絕無可能，如果一定要過河，也會淹死在河裡。毛蟲說：「現在過不去沒關係，等我變成蝴蝶後，就可以飛過去了。」

鍥而不捨

許多有大志的人，常常被人譏笑，因為當時的條件，確實像毛蟲要過河一樣，看來全無可能。但是只要鍥而不捨，努力再努力，變成了蝴蝶就可以飛過去。

牛頓，一六四二年十二月二十五日生，是個早產兒，當時早產兒存活率很低，但他活了下來。牛頓出生前三個月父親過世，三歲時母親再嫁，他靠下課後替人看管牛馬勉強生活。

這樣環境下成長的牛頓，如果說將來要成為世界名科學家，大家一定認為是毛蟲過河，絕無可能。可是牛頓變成蝴蝶飛過了河，成為劃時代的大科學家。

毛毛蟲變蝴蝶

埃爾米特 (Hermite)是十九世紀最偉大的「代數幾何學家」，1870年他四十九歲時，巴黎大學請他擔任教授，此後二十五年內法國的大數學家，多出於他的門下。可是埃爾米特在學校唸書時，數學奇差，他大學考了五次，而且每次失敗都是因為數學考不好。

這樣的一個人，如果當時他說，他將來要成為世界級的數學家，大家一定會笑他是毛蟲過河，絕無可能。可是他變成了蝴蝶，飛了過去。

大發明家愛迪生一八四七年生於美國，小時被老師認定是笨蛋，醫生檢查愛迪生後，說愛迪生頭形怪異，腦漿不好。愛迪生的母親在不得已之下，只好在家裡教愛迪生讀書。這樣的愛迪生如果說將來要成為世界最著名的大發明家，一定也會被譏為是毛蟲想過河。可是這隻毛蟲也變成蝴蝶，飛了過去。

飛過河，成就大志

別人小看我們沒關係，重點是自己有沒有變成蝴蝶的努力及毅力。蝴蝶由卵到幼蟲，再到蛹，然後羽化成蝶，過程是十分艱辛的。尤其是幼蟲時期，身體肥胖，行動緩慢，容易變成別人的食物。

毛蟲變蝴蝶，並非想變就變，說變就變的。人光有大志，沒有恆久的努力，永遠也變不了蝴蝶，當然也過不了河。希望大家都有恆心及毅力，都能飛過河，成就大志。

（本文與台灣醒報同步刊登）