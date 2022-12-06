王建煊／王老先生講故事之200：愛是恆久忍耐

三十五歲的醫生，因為妻子罹患腫瘤引發腦血管病變，幾近植物人，於是訴請離婚。家事法庭法官准其所請，判決離婚。

法官認為，任何一個人面對同一狀況，都會喪失維持婚姻的意念。法官認為，這樣只有夫妻之名的婚姻關係，只會徒增家庭不幸，亦為婚姻目的所不容。

少了一點甚麼

這位醫生丈夫訴請離婚不能說沒有道理，否則法官也不會准其所請。但是在感覺上，總覺得這件事的解決方式不是最圓滿的，少了一點甚麼。

因為解決的方法中缺少了愛。

愛是甚麼?聖經上說：「愛是恆久忍耐」。

有位先生罹患癌症，在病床上心情惡劣，常以太太為出氣對象。但是太太不但沒有怨言，且細心照顧。

懂得愛得真諦

出院後先生對人說：「我從前不懂聖經講『愛是恆久忍耐』是甚麼意思，經過這次病痛，看到太太無怨無悔的看顧，終於懂了愛的真諦了。」

人們因為愛所以能恆久忍耐，因為恆久忍耐使愛得以彰顯。

法官判案時說：「這樣的婚姻徒增家庭不幸，也為婚姻目的所不容。」 那婚姻的目的究竟是甚麼？肉體之親、傳宗接代嗎？這是一般動物交配之目的。人與動物有別，婚姻尚自有其他目的。

牧師在證婚時都會問新人：「在彼此病痛或遭逢災難時，願意相守扶持對方一輩子嗎？」新人通常都是回答：「我願意！」

愛孩子願忍耐

父親為了照顧四個孩子，太太過世多年仍然不娶，雖然有中意的人，生活上也有需要，仍是不肯，一直到孩子都成家立業，才開創自己的第二春。

這位父親並非不想結婚，亦非沒有生理及精神上的需要，但是因為愛孩子，他願意恆久忍耐。

在這個世界裡，人與人之間如果能多一點恆久忍耐的愛，該是多麼的美好！

（本文與台灣醒報同步刊登）