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王建煊／王老先生講故事之199：可憐的有錢姑娘

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
可憐的有錢姑娘。 示意圖(ingimage)
可憐的有錢姑娘。 示意圖(ingimage)

自從美國前總統約翰甘迺迪的夫人賈桂林嫁給希臘船王歐納西斯後，我們就常聽到歐納西斯的大名。歐納西斯逝世後，家業交給女兒，女兒不到幾年又過世，價值一百五十億美元的產業，由孫女阿蒂娜繼承。

有錢卻不快樂

一百五十億美元，相當於四千五百億元台幣，能繼承這麼龐大的財產，真不知羡煞多少人也。

但是，阿蒂娜並不快樂，她每天乘轎車到學校，保鏢重重保護，綁票的流言不時出現。她渴望能像其他女孩一樣，過著自由快樂的學校生活，她希望能無拘無束的與同學郊遊旅行，但是這些一般人輕而易舉能得到的東西，對她來說卻是奢侈品。

阿蒂娜說，她會提撥一部份款項作為保障自己生活及教育之用。其他的要仿照微軟的比爾蓋茲，都捐出來成立基金，作公益慈善之用。她不想再步上其母終日被媒體包圍的痛苦生活方式。

住在集中營？

我曾與朋友去中部一個有錢人家拜訪。他家在一個小山坡上，佔地總共四、五百坪，大門用電視控制，問清楚身分才開門。院內養了三條大狼狗，見到我們就叫個不停，狀甚兇猛。主人叫我們不要害怕，他已拴好狗了。

圍牆高高的，上面還有鐵絲網，主人種了很多爬藤植物加以掩飾，否則就像集中營一樣。

他很有錢，房子比我們的大十倍，但是他的日子並不好過，時時怕人偷、搶、綁票，甚至怕人來募捐。

錢像穿鞋子

在治安很壞的時候，有位大老闆，穿了件舊夾克，打了條油條式領帶，捲捲的，我從來沒有看人打過這樣爛的領帶。他的賓士車也放在家裡不敢開，因為怕被綁匪盯上，性命不保。

很多人都認為財富能為人帶來快樂，其實有時剛好相反。當然錢太少，物質匱乏也會有痛苦，但沒錢時過過平民生活，也落得自在。有人說，錢像穿鞋子，太大太小都不好，夠用就可以了，應該是很中肯的看法。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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